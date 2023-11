HSE zaradi kibernetskega napada ne pričakuje večje poslovne škode

Pri kibernetskem napadu, ki so ga v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) odkrili v sredo, je po prvih podatkih prišlo do vdora v poslovni sistem in zaklepa nekaterih datotek. "HSE je s pravočasno reakcijo, z angažmajem lastne IT-ekipe in tudi zunanjih strokovnjakov ter z uporabo orodij kibernetske varnosti uspel zamejiti vdor v informacijski sistem in preprečiti večjo škodo," so dejali v družbi.

Po navedbah HSE so po napadu uspešno vzpostavili glavne procese, potrebne za poslovanje družbe. V ponedeljek se je na delovna mesta vrnila večina zaposlenih, trgovanje z električno energijo poteka, elektrarne skupine HSE so vodene daljinsko. Kot so še zagotovili, je proizvodnja električne energije varna in zanesljiva, ravno tako ni vpliva na oskrbo slovenskih odjemalcev.