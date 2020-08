Huawei bi se glede varnosti omrežja 5G pogovarjal s slovensko vlado

"ZDA do danes niso predložile nobenih dokazov, s katerimi bi podprli svoje obtožbe na račun našega podjetja. Na podlagi številnih raziskav strokovnjakov za kibernetsko varnost bo kibernetska kriminaliteta obstajala ne glede na to, katero opremo dobavitelj uporablja. Nobenega trdnega dokaza ni, da bo izključitev enega dobavitelja zagotovila tudi varnejša omrežja. Bo pa povzročila manjšo konkurenčnost na trgu in višje cene, ki jih bodo na koncu plačali potrošniki," je dejal Kedzia.

V družbi so zagotovili, da podpirajo evropski pristop in sklop varnostnih ukrepov EU za 5G, ki bodo učinkovito nadgradili varnost omrežij 5G in naslovili tveganja kibernetske varnosti z nizom merljivih in preverljivih kriterijev, ki bi morali za vse dobavitelje veljati enako. Politizacija vprašanj kibernetske varnosti po njihovem ne more in ne bo zmanjšala varnostnih tveganj. Zato so nekatere od evropskih držav, na katere so se ZDA obrnile s podobno zahtevo po skupni deklaraciji, podpis zavrnile.

"Huawei spoštuje vse zakone in predpise v državah in regijah, kjer deluje. Nikoli ne bi škodoval interesom katerekoli države in enako velja za Slovenijo. Huawei do danes ni imel večjih incidentov kibernetske varnosti v več kot 170 državah, v katerih deluje, vključno s Slovenijo," je še poudaril Kedzia.