Huawei: Način odločanja o tem, kdo je dobavitelj z visokim tveganjem, je nejasen

V družbi Huawei so se odzvali na namero slovenske vlade, da jih označi kot dobavitelje z visokim tveganjem. Po njihovih besedah smo prva država v Evropi, ki se je odločila za "tako strog in diskriminatoren ukrep". Nobena skrivnost sicer ni, da Kitajska redno uporablja bližnjice za pridobitev tehnoloških prednosti.

Vlada naj bi v prihodnjih tednih po neuradnih informacijah odločala o predlogu sklepa, s katerim bi Huawei označila za dobavitelja z visokim tveganjem. Predlog, ki ga je pripravilo ministrstvo za javno upravo, je še v usklajevanju. Kot dobavitelje z visokim tveganjem naj bi opredelila družbo Huawei in z njo kapitalsko, strukturno ali organizacijsko povezane družbe. Kot je danes na novinarski konferenci v Ljubljani prek video povezave dejal podpredsednik za regijo srednje in vzhodne Evrope ter nordijsko regijo pri Huawei Technologies Radoslaw Kedzia, so za domnevno namero vlade, da podjetje označi za dobavitelja z visokim tveganjem, izvedeli iz medijev. "Zaradi takšne namere smo resno zaskrbljeni," je poudaril. Slovenija je po njegovih besedah prva država v Evropi, ki se je odločila za "tako strog in diskriminatoren ukrep". Pri Huaweiju so po njegovih besedah večkrat poskušali stopiti v stik s predstavniki vlade, da bi jim predstavili svoja stališča, a so vsakič naleteli na zaprta vrata. Očitkov, ki so jih deležni, ni poleg tega nihče podkrepil s kakršnimikoli dokazi, je izpostavil. "Način odločanja o tem, kdo je dobavitelj z visokim tveganjem, je nejasen," je dejal. Kot je dodala direktorica odnosov z javnostmi in komuniciranja pri Huaweiju za omenjeno regijo Mariann Krajczarne Gecse, se jim zdi samoumevno, da bi imeli pred takšno odločitvijo priložnost vladi predstaviti svoja stališča. Kedzia pa je poudaril, da Huawei spoštuje vso zakonodajo, ustreznost svojih izdelkov pa dokazuje s številnimi certifikati. Pri svojem poslovanju je povsem transparenten in je ves čas odprt za pojasnila.

Kot je dodal generalni direktor Huawei Technologies Slovenia Histro Zhang (Qin), so v Sloveniji prisotni že kar nekaj časa in so pridobili številne reference. "Tudi v primeru, da bi vlada potrdila takšen sklep, tako Slovenije ne bomo zapustili," je poudaril. O možnih ukrepih proti takšni odločitvi vlade Kedzia danes ni želel govoriti. Kot je dejal, želijo najprej pridobiti uradno informacijo, nato pa se bodo odločali naprej."Preučujemo pa več možnosti," je dodal. Ministrstvo za javno upravo zadeve ne komentira Ocena tveganja je pripravljena na podlagi evropskih meril za kibernetsko varnost tehnologije 5G. Če bo sklep sprejet, slovenski operaterji mobilnih telekomunikacijskih omrežij, ki zagotavljajo elektronske telekomunikacijske storitve in ki nabavljajo telekomunikacijsko infrastrukturo, te ne bodo smele več kupovati pri Huaweiju. Prav tako njegove opreme in storitev ne bodo smeli uporabljati obrambne in obveščevalne strukture, sistemi notranje varnosti ter sistemi zaščite in reševanja. Podobne ukrepe so v preteklosti že sprejele nekatere druge države.

Na ministrstvu za javno upravo zadeve ne komentirajo. Kot so pojasnili zaSTA, je namreč interne narave. Kitajska in tehnologija kot politično orodje? Kot smo že pisali, Kitajska redno uporablja bližnjice za pridobitev tehnoloških prednosti. Kot je trdilo že več strokovnjakov s kibernetskega področja, med drugim Mikk Raud, ki deluje v Natovem centru za kibernetsko obrambo, "je Kitajska pogosto ciljala na akademske, industrijske in državne ustanove, da bi pridobila tehnološke skrivnosti".Tega niso počeli zgolj civilisti, ampak so različni centri po svetu zaznavali, da se uporabljajo tudi elementi enot vojaškega kibernetskega varovanja. Huawei je poleg podjetja ZTE daleč najmočnejše kitajsko tehnološko geopolitično orodje, saj je predvsem nizka cena glavni razlog za sprejetje njihovih ponudb. ZDA so se v času zaostrenih ekonomskih odnosov s Pekingom temu uprle in Huawei je pristal na seznamu podjetji, ki ne smejo delati z ameriškimi. Donald Trump je kot uradni razlog navedel varnostna tveganja, saj ni možno zagotoviti, da ne bi Huawei podatkov, ki bi jih obdelovalo omrežje, posredoval kitajskim obveščevalnim službam. A ironično, ni možno dokazati nasprotno. Gre bolj za obveščevalno varnostne ocene in opozarjanja, podrobnosti pa so pogosto označene za zaupne ali strogo zaupne.