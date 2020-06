Huawei Next Image: Navdihnite svet s svojo naslednjo fotografijo

Fotografija vam omogoča občudovati oddaljene pokrajine in čutiti čustva ljudi različnih kultur. Pogled na fotografijo vas bo spomnil na najbližje, ki jih pogrešate, obudil spomine ali pa vam pokazal, kako so se stvari spreminjale skozi leta.

Delite čustva, ki širijo ljubezen, pristne kretnje, ki prikazujejo resnico, čudovit sončni zahod in resnične lepote narave, ki navdihujejo ustvarjalnost. Vse to in še veliko več lahko pričarate z naslednjo fotografijo, zato sodelujete v fotografskem natečaju Huawei Next Image 2020, osupnite svet in žirijo priznanih fotografov ter si prislužite eno od bogatih denarnih nagrad. Natečaj bo potekal na dveh ravneh, državni in globalni, zato imate več možnosti biti opaženi.

- Pripovedovalec zgodb: S kolažem iz treh do devetih fotografij izrazite čustva in razkrite zgodbo, ki jo je spisalo življenje.

Najnovejši in hkrati fotografsko najbolj zmogljiv pametni telefon Huawei P40 Pro+ je opremljen s sklopom petih zadnjih kamer »Ultra Vision Leica«, ki vključuje 50-milijonsko glavno kamero, 40-milijonsko kamero s širokim kotom, kameri s 3-kratno in 10-kratno optično povečavo ter kamero za globinsko zaznavo ToF. Izredno zmogljiv sklop zato omogoča kar 10-kratno optično, 20-kratno hibridno in 100-kratno digitalno povečavo.

- Karoline Henke je priznan švedska fotografinja z edinstveno vizualno pripovedjo in umetniško identiteto. Cenjena je na področjih modne in umetniške fotografije.

- Elizaveta Porodina je priznana ruska modna portretna fotografinja. Njena dela so znana po uporabi alternativnih oblik in privlačnih barv.

- Steve McCurry je dobitnik številnih nagrad, vključno z medaljo Roberta Capa, ponaša pa se tudi z nazivom viteza francoske kulture in umetnosti. Njegova fotografija »Afganistansko dekle« velja za eno najbolj ikoničnih in najboljših del v zgodovini fotografije.

Uresničite svoje sanje

Tekmovalci lahko na globalni ravni natečaja osvojijo naslednje nagrade:

1) Glavna nagrada: Fotograf leta leta (3 dobitniki)

- Denarna nagrada v vrednosti 10 tisoč ameriških dolarjev (pred obdavčitvijo) iz sklada Next Image.

- Pametni telefon Huawei P40 Pro

- Digitalno potrdilo o nagradi

2) Zmagovalci kategorij (15 dobitnikov)

- Denarna nagrada v vrednosti tisoč ameriških dolarjev (pred obdavčitvijo) iz sklada Next Image.

- Pametni telefon Huawei P40 Pro

- Digitalno potrdilo o nagradi

3) Druga nagrada (50 dobitnikov)

- Pametni telefon Huawei P40 Pro

- Digitalno potrdilo o nagradi

4) Tretja nagrada (5 dobitnikov)

- Pametni telefon Huawei P40 Pro

- Digitalno potrdilo o nagradi

Huawei pa je letos zagotovil tudi dragocene nagrade za zmagovalce tekmovanja Next Image na lokalni ravni. Podelila jih bo žirija v sestavi:

- Gregor Pavlin je arhitekt, ki vse kar mu vzame dih, ujame tudi v objektiv fotoaparata.

Tibor Golob je priznani slovenski modni fotografi. Samouk, ki je v svoj objektiv ujel znane osebnosti iz sveta mode.

Jaka Ivančič je vrhunski slovenski krajinski fotograf, ki je s svojimi deli prepričal že marsikatero žirijo fotografskih tekmovanj.

Norman Mueller je direktor marketinga za hrvaški in slovenski trg.

Dobitnik nagrade za najboljšo lokalno fotografijo bo prejel pametni telefon Huawei P40, podeljeni pa bodo še štirje stativi Huawei Wireless za najboljše fotografije v preostalih kategorijah. Lokalna žirija bo prijavljene fotografije ocenjevala od 1. do 15. avgusta.

Več informacij o natečaju Huawei Next Image 2020 in možnostih sodelovanja najdete na uradni strani Huawei skupnosti: https://gallery.consumer.huawei.com/2020/index.html.

