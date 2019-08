Huawei poskrbi za zaslon in vašo zasebnost!

Vemo, kakšen položaj si je izboril pametni telefon v našem življenju. Majhna naprava, od katere se ne ločimo niti za trenutek, je vir informacij, omogoča stike s prijatelji, služi pa tudi kot delovno orodje in zabavno središče. Njegov zaslon precej pogosto nadomesti računalniški monitor in televizor, sploh zadnja leta, ko so zaslone pametnih telefonov povečali in izboljšali kakovost slike.

Žal pa se lahko tudi najbolj skrbnemu uporabniku pripeti nesreča. Mnogim je padel na tla in ti vedo, kakšen je postopek popravila in predvsem koliko stane. Uporabniki zato iščejo pomoč tudi v majhnih servisnih podjetjih, kar pa ni vedno najbolje. Pogosto nimajo ustrezne profesionalne opreme, brez katere je sodobne telefone težko popravljati, dostop do originalnih rezervnih delov pa je zanje omejen. Zato in da bi izpolnil pričakovanja uporabnikov, je Huawei uvedel program Huawei jamstvo.

Strokovna pomoč v primeru razbitega zaslona

Velik zaslon je najbolj občutljiv del pametnega telefona. So nesrečni primeri, ko telefon pade na tla pod takšnim kotom ali iz takšne višine, da utrjeno zaščitno steklo telefona ter morebitna dodatna zaščitna folija, ne preprečita poškodbe. Nesrečnega naključja se uporabniki pametnih telefonov najbolj bojimo, saj je uporaba telefona s počenim ali celo razbitim zaslonom motena, strošek zamenjave pa visok. Huawei se tega zaveda. Ker zna prisluhniti svojim uporabnikom, jim zdaj nudi možnost popravila zaslona v pooblaščenem servisu po privlačnih cenah.