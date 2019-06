Huawei miri Slovence, skrb je odveč

Politično-gospodarska vojna med ZDA in Kitajsko zaradi carin in intelektualne lastnine se vse bolj poglablja, in med žrtvami so tudi slovenski uporabniki Huaweievih telefonov, ki imajo že 30-odstotni tržni delež. Prepoved uporabe Googlovih storitev je zadnji v vrsti udarcev, a v Huaweiu potrošnike mirijo.

George Zhang je regijski direktor za jadransko območje podjetja Huawei, ki smo ga prosili, da nam odgovori na nekaj vprašanj, tudi o vplivu na slovenske potrošnike. Čeprav je še vedno veliko nejasnosti o prihodnosti spora med ZDA in Kitajsko, nam je Zhang potrdil, da Huawei ne namerava poglabljati spora z ZDA in da je tudi razvoj lastnega operacijskega sistema vprašljiv, vsekakor pa bi to težko naredili v nekaj mesecih. Huawei je prepleten z Googlovim sistemom Android, tega je pozneje pomagal tudi posodabljati, zato je prepoved zanj velik udarec. Tudi razvoj lastnega operacijskega sistema, ki je bil napovedan v medijih pred tedni, je vprašljiv, saj Huawei priznava, da tega še nima razvitega, in upa, da se bo spor kmalu umiril. Po njegovem, kar je mnenje tudi številnih zahodnih strokovnjakov, bi razvoj vzporednega operacijskega sistema naredil potrošnikom več škode kot koristi, saj bi jih lahko še dodatno zmedli in jih morali navaditi na novo programsko okolje.

George Zhang – generalni direktor Huawei Consumer Businessa za Srbijo, Hrvaško, Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Črno goro in Albanijo

Slovenski potrošniki so po nekaj desetletjih prvič ujeti v sporu med dvema velesilama, tokrat ZDA in Kitajsko. Kako bo ta spor vplival na njih? Rad bi povedal, da je Huawei odgovorno podjetje. Sprejemamo popolno odgovornost tako do kupcev, ki so že kupili naše izdelke, kot do tistih, ki jih kupujejo zdaj ali jih bodo v prihodnosti. Ne bomo se predali, niti v ekstremnih razmerah ne. Torej, uporabili bomo različne ukrepe in orodja, da jim bomo dokazali, da so se pravilno odločili. Menim, da zelo dobro pristopamo k blagovni znamki v Sloveniji in imamo skoraj tretjinski delež na trgu. Imamo dobre produkte, kar imajo potrošniki radi. Zato smo se pripravljeni prilagoditi vsemu, kar se bo zgodilo. Zadnjih 30 let smo pravzaprav navajeni tovrstnih napadov. Imam veliko srečo, da imam slovenski trg, zato ker so slovenski potrošniki zvesti blagovni znamki Huawei, prav tako se moram zahvaliti vsem partnerjem. Sprejel sem veliko sporočil od različnih trgovcev na drobno in operaterjev ter se z njimi sešel osebno. Vsi so pokazali močno podporo Huaweiu v tem za nas kriznem času. Menijo, da mora Huawei premagati krizo, in tudi bomo prebrodili te težke okoliščine.

Torej, spor so začele ZDA. Se je to zgodilo zaradi nezaupanja? Zakaj so si premislile, kaj se je zgodilo? Nisem prepričan, ali veste. Zelo dobro preteklost imamo z Googlom in drugimi ameriškimi podjetji. Če se spomnite enega najuspešnejših Googlovih telefonov, Nexusa 6P – naredil ga je Huawei. V preteklosti smo zelo dobro sodelovali z Googlom, imeli smo in še naprej imamo odličen odnos z njim, saj danes Google ni samo Google, ampak je Google skupaj s Huaweiem. Združila sta tudi nekatera druga podjetja, da bi prepričala ameriško vlado, da bi nam omogočila več fleksibilnosti in prostora za posel ter da bi lahko več prispevali h kibernetski varnosti. Menim, da tak način prepovedi ni dober za nobeno stran, saj nihče ne pridobi, kar škodi industriji. Po mojem mnenju so Google in vsa ameriška podjetja v zadnjih dveh tednih pokazali poštenost in svojo podporo, za kar se jim zahvaljujem. V medijih se je govorilo, da pripravljate novi operacijski sistem (OS), ki ga bo delal Huawei? Huawei ima zares svoj OS, ampak da ga bomo lansirali konec junija ... to je čista neresnica. Resnično ne načrtujemo lansirati našega OS, nimamo takšnih namenov. Pravzaprav OS, ki se ga omenja v medijih, ni bil pripravljen za kaj takega. Naredili smo ga, ker imamo interni oddelek za razvoj, ki je potreboval posebno programsko opremo za komunikacijo in razvoj umetne inteligence. To je razlog, zakaj smo razvili ta OS že pred mnogimi leti. Pravzaprav nočemo početi tega in razviti nekakšno ’rezervno kolo’. Ampak glavna prioriteta Huaweia je – in naše zelo jasno sporočilo – še naprej bomo prispevali k sistemu Android. Pri svojem poslu so se namreč odlično odrezali, zakaj bi jih morali nadomestiti? V Huaweiu imamo radi Android, veliko uporabnikov ga uporablja in ljudje so ogromno vložili v platformo. Ni lahko razviti novega operacijskega sistema in nimamo namena narediti tega.

Slovenskim potrošnikom po vaše torej ni treba skrbeti? Da. Mislim, da jim ni treba skrbeti. Lahko se še naprej odločajo, da bodo kupili Huaweieve izdelke, zato ker imajo našo besedo, saj ne ogrožamo njihove zvestobe. Če bi zares naleteli na probleme, je Huawei tukaj, da jih reši. Povsem smo prepričani, da bomo prebrodili te izzive. Kaj pa če ne bodo mogli uporabljati novih posodobitev, predvsem OS Android Q? Novih programov? Starih programov v Androidu? Huawei o tem še vedno razpravlja z Googlom. Potrošniki bodo še naprej prejemali nadgradnje aplikacij. Mislim, da bomo v bližnji prihodnosti poslali še eno nadgradnjo za Huaweieve telefone, kar bodo uporabniki telefonov tudi videli. In nadgradnje bomo nadaljevali. Za posodobitev na Android Q, če bo prepoved veljala, bomo izkoristili te temne dneve kot prosti čas, ampak še vedno mislim, da se to ne bo zgodilo. Ne glede na posledice bi rad poudaril, da bo Huawei pazil na vas in prevzel vso odgovornost za naše uporabnike. Na začetku ste rekli, da menite, da je slovenski trg zelo zrel. Na kakšen način? Pravzaprav smo primerjali prodajo naših najbolj prodajanih in vodilnih telefonov. In to je ena od stvari, ki kaže, da je slovenski trg bolj zrel, saj smo zelo dobri pri prodaji v vodilnih segmentih. Poleg tega nismo zaznali, da bi šumi, ki prihajajo iz sveta, imeli večji vpliv na slovenski trg.

Prva debata med ZDA, Kitajsko in drugimi, ki je bolj politična kot tehnična, je bila drugi amandma – skrb o varni uporabi osebnih informacij. To je bila tudi ena od pozicij, ki so jo zavzele ZDA. Kakšno je vaše stališče do tega? Pravzaprav je Huawei naredil vse, kar je lahko. Čeprav smo jim poslali originalno kodo in jim omogočili, da raziščejo, kje je problem, do zdaj še niso mogle dokazati ničesar, kar bi pokazalo, da ima Huawei problem. Kakorkoli, Huawei je pošteno, zasebno, komercialno podjetje. Nočemo se vmešavati v politične zadeve. Mi samo opravljamo svoje delo, ponujamo proizvode in rešitve potrošnikom in partnerjem. Podobno delamo kot Google in drugi – zagotavljamo svoje proizvode potrošnikom. Če vam je všeč, prosim, kupite Huawei, če ga ne marate, lahko izberete kaj drugega. To je popolnoma normalno. Spor, ki se vleče že nekaj časa. Treba je razumeti, da je spor med Huaweiem in ZDA širšega izvora in daljše zgodovine. Glavni očitek Washingtona je, da Huawei kitajski vladi omogoča dostop do številnih osebnih in drugih podatkov, ki jih zbira Huawei. Washington je namreč zato Huawei dodal na seznam podjetij, s katerimi ameriška podjetja ne morejo trgovati, če nimajo dovoljenja vlade. Donald Trump je pred kratkim rekel, da je "Huawei naredil nekaj zelo nevarnega. Če pogledaš, kaj so naredili z varnostnega vidika, z vojaškega vidika. Zelo nevarno." Nato pa je omilil svojo izjavo, ko je dejal, da bo mogoče Huawei del trgovinskega dogovora s Pekingom. "Če bomo dosegli dogovor, si lahko predstavljam, da bi bil Huawei lahko vključen v kakšni obliki ali kakšnem delu," je dejal.

Razvoj vzporednega operacijskega sistema bi naredil potrošnikom več škode kot koristi, saj bi potrošnike lahko še dodatno zmedli in jih morali navaditi na novo programsko okolje. FOTO: Shutterstock