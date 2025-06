Huawei v Berlinu predstavil Watch 5 – pametno uro nove generacije z luksuzno izdelavo in tehnologijo X-TAP

Huawei je v sklopu dogodka Fashion Next v Berlinu predstavil serijo novih nosljivih naprav, s katerimi želi postaviti nove standarde na področju tehnologije, zdravja in estetike. Osrednjo pozornost je pritegnila pametna ura Huawei Watch 5, ki uvaja prelomne novosti na področju senzorike in uporabniške izkušnje.

OGLAS

Po podatkih raziskave IDC je Huawei lani zabeležil najvišjo globalno rast prodaje nosljivih naprav ter že šesto leto zapored ohranil vodilno pozicijo na kitajskem trgu. S svojo novo linijo Huawei utrjuje sloves pionirja na presečišču tehnologije, zdravja in mode.

icon-expand

Huawei Watch 5: Združitev elegance in vrhunske tehnologije

Nova generacija pametne ure Huawei Watch 5 izstopa z integracijo večsenzorske tehnologije X-TAP in izboljšanim sistemom TruSense. Inovativni razpršeni senzor omogoča natančnejše spremljanje zdravstvenih znakov kar s konice prsta, obenem pa uvaja geste, kot sta "dvojni dotik" in "dvojno drsenje", za še bolj intuitivno upravljanje. Pametna ura je oblikovana z mislijo na estetiko in vzdržljivost, saj je na voljo v prestižnih izvedbah iz titana ali nerjavečega jekla 906L, z safirnim steklom in v elegantnih barvah, kot sta vijolična in peščena zlata. Na voljo je v velikostih 46 in 42 mm, kar omogoča izbiro glede na stil uporabnika.

icon-expand

Napredne funkcije za spremljanje zdravja in gibanja

Huawei Watch 5 s svojo zmogljivostjo redefinira koncept nosljivih naprav – namenjena je uporabnikom, ki želijo zanesljivo spremljanje zdravja, športnih aktivnosti in stila življenja. Med ključne prednosti sodijo: - Celovito merjenje vitalnih znakov prek X-TAP senzorjev. - Nova generacija upravljanja z gestami. - Izjemna vzdržljivost materialov in vodoodpornost. - Dolga življenjska doba baterije, ki napravo naredi idealno za vsakodnevno nošnjo in potovanja.

icon-expand

Predstavljene tudi druge novosti: Watch Fit 4, FreeBuds 6 in MatePad Pro

Poleg Watch 5 je Huawei predstavil še več novih izdelkov: Huawei Watch Fit 4 Nova serija kvadratnih pametnih ur prinaša ohišje iz aluminija letalske kakovosti in safirno steklo, s podporo za potapljanje do 40 m, tek po brezpotju in merjenje nadmorske višine z vgrajenim barometrom. Združena z TruSense sistemom je namenjena aktivnim uporabnikom, ki potrebujejo zanesljivo in elegantno napravo.

icon-expand

Huawei FreeBuds 6 Brezžične slušalke odprtega tipa se ponašajo z dvojnim gonilnikom za bogat bas in visoko ločljivost zvoka. Zasnovane so ergonomsko, z dizajnom v obliki kapljice za udobje in stil. Huawei MatePad Pro 12.2 Tablični računalnik s 31-centimetrskim OLED PaperMatte zaslonom ponuja boljšo vidljivost in manj odboja svetlobe. V kombinaciji s tipkovnico Glide in posodobljeno aplikacijo Notes omogoča produktivnost na ravni osebnega računalnika.

icon-expand

Cene in dostopnost

Pametne ure Watch 5 in Watch Fit 4 bodo na voljo od 19. maja dalje, z možnostjo prednaročila do 30. junija, v sklopu katerega bodo kupci prejeli tudi brezžične slušalke Huawei FreeBuds 6i ali FreeBuds SE 2. Huawei Watch 5: od 449 €. Huawei Watch Fit 4: od 169 €, Watch Fit 4 Pro: od 279 €. Huawei FreeBuds 6: 169 €.

icon-expand