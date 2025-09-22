Huawei Watch GT 6 – zvezda med številnimi inovativnimi izdelki Huawei

Huawei je danes pod geslom "Ride the Wind" v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov. Zvezde predstavitve so bile pametne ure serije Huawei Watch GT 6, Watch Ultimate 2 in Watch D2, ki prefinjeno združujejo visoko modno estetiko s profesionalnim spremljanjem zdravja in fitnesa. Veliko novosti pa prinašajo tudi pametni telefoni serije nova 14, brezžične slušalke FreeBuds 7i in tablični računalniki MatePad 12 X. Poleg izdelkov je Huawei oblikoval novo filozofijo Now Is Yours in predstavil natečaj GoPaint Worldwide Creating Activity 2025, osredotočeno na mlade, ki tehnologijo vključujejo v vsakdanje življenje.

Serija Huawei Watch GT 6: redefiniranje napredne izkušnje vadbe na prostem

Pametne ure serije Huawei Watch GT 6 prinašajo svež pristop k povezovanju mode in športa. Popolnoma prenovljena strojna oprema zagotavlja impresivno, do 21-dnevno življenjsko dobo baterije in vrhunsko natančnost satelitskega sprejemnika. Obenem sistem Huawei TruSense poskrbi za vsestranske, hitre in natančne meritve telesnih znakov.

Na voljo je knjižnica z več kot 100 načini vadbe, med katerimi so štirje, povezani s športi na prostem, bistveno izboljšani. Naprednejšo izkušnjo kolesarjenja nudi virtualni merilnik moči s profesionalno analizo zmogljivosti brez fizičnega merilnika moči. Na voljo je tudi način teka v naravi z naprednimi funkcijami, kot so natančno določanje položaja, grafikon višinske krivulje in analiza naklona v realnem času. Po njegovi zaslugi boste lažje prepoznali izzive na poti in optimizirali porabo energije. Način spremljanja igre golfa ponuja celo vrsto zelo kakovostnih funkcij, vključno z zemljevidi igrišč v visoki ločljivosti. Prenovljen pa je tudi način spremljanja smučanja z natančnim določanjem položaja in bogatim naborom podatkov za popolnoma profesionalno in vznemirljivo izkušnjo na belih strminah.

Preboji na področju spremljanja vadbe in zdravja

Huawei Watch Ultimate 2 je prva pametna ura na trgu s komunikacijskimi funkcijami in sposobnostjo potopa do globine 150 metrov. Revolucionarna podvodna komunikacija na podlagi zvoka (sonarja) omogoča pošiljanje sporočil med urami do globine 30 metrov ter klic na pomoč (SOS) z enim dotikom do globine 60 metrov. Hkrati so predstavili različico pametne ure Huawei Watch D2 v bleščeče modri barvi z izboljšanimi zmogljivostmi. V kombinaciji z individualnimi meritvami in 24-urnim ambulantnim spremljanjem ustvarja robusten in vsestranski sistem, zasnovan za zadovoljitev raznolikih potreb pri učinkovitem upravljanju krvnega tlaka.

Serija Huawei nova 14: profesionalno portretiranje s kamero Ultra Chroma

Pametne telefone serije Huawei nova 14 odlikuje na novo zasnovan portretni način. Profesionalni način je plod pionirske kamere Ultra Chroma in izboljšanega pogona XD Portrait Engine. Oboje skupaj zagotavlja portrete z izjemno globino in teksturami. Kamera se še posebej dobro obnese v slabših svetlobnih pogojih, kot so koncertna prizorišča, kjer upodablja prizore z osupljivo jasnostjo in natančnimi podrobnostmi. Obenem sprednja 50-milijonska kamera s samodejnim ostrenjem in 5-kratno povečavo poskrbi za čudovite selfije. Na voljo je tudi vrsta revolucionarnih funkcij za urejanje fotografij z umetno inteligenco, ki zagotavljajo, da je vsaka fotografija odlična in brez napak.

Huawei MatePad 12 X in M-Pencil Pro: nova era učenja in ustvarjalnosti

Na novo predstavljeni tablični računalnik Huawei MatePad 12 X PaperMatte je opremljen z izjemno jasnim zaslonom, zasnovanim za čim boljše vizualno udobje. Brezhibno deluje s pisalom Huawei M-Pencil Pro, ki podpira priročne funkcije, kot so uporaba izskočnih menijev, dostop do beležke Huawei Notes z enim dotikom in prilagajanje čopiča z vrtenjem. Slednje je mogoče tudi v okolju tabličnega računalnika MatePad 11.5 PaperMatte, ki je lokalno dostopen po nadvse prijazni ceni 399 evrov. Hkrati je Huawei na dogodku uradno zagnal iniciativo GoPaint Worldwide Creating Activity 2025. Natečaj ohranja obstoječe kategorije Narativna umetnost, Digitalna akvarel in črnilo, ZF umetnost in Najsodobnejše slikarstvo ter uvaja novo kategorijo Animacija. S tem želi Huawei navdihniti kreativne uporabnike po vsem svetu, da vzamejo v roke pero in sprostijo svojo domišljijo.

Huawei FreeBuds 7i: vrhunska kakovost zvoka in pogovori brez motenj

Nove brezžične slušalke združujejo dinamično odpravljanje hrupa, prostorski zvok, ki vas popolnoma obda, ter stabilne in jasne pogovore. Zasnovane so za poslušalce, ki si želijo pobegniti od vrveža svojega zaposlenega življenja s prilagodljivim odpravljanjem hrupa Intelligent Dynamic ANC 4.0. Z zagotavljanjem jasnejših in bolj potopljivih izkušenj klicev in poslušanja so Huawei FreeBuds 7i popolne spremljevalke mladih, saj so prilagojene njihovim potrebam.

Poglabljanje dialoga z mladimi potrošniki

Huawei je predstavil tudi dinamično vizijo "Now Is Yours", zavezo k poglabljanju dialoga z novo generacijo potrošnikov. Vizija temelji na odprtosti in vključenosti, njen cilj pa je ustvariti kulturno in čustveno resonanco s pomočjo tehnologije, ki je inovativna in človeška. Z očmi, usmerjenimi v prihodnost, Huawei ponovno potrjuje svojo zavezo, da bo zagovarjal mladinsko kulturo in uporabljal inovacije kot univerzalni jezik. Z oblikovanjem tehnologije z več topline in empatije želi Huawei uskladiti svoj ritem z globalno skupnostjo in se podati na skupno pot v prihodnost neskončnih možnosti. Cene in razpoložljivost - Pametna ura Huawei Watch GT 6 s premerom ohišja 41 milimetrov v beli ali vijolični barvi bo na voljo po priporočeni ceni 259 evrov. Različica z milanskim kovinskim paščkom pa po 329 evrov. - Priporočena cena črne Huawei Watch GT 6 s premerom ohišja 46 milimetrov bo 259 evrov, zelene pa 279 evrov. - Priporočena cena črne in peščeno zlate Huawei Watch GT 6 Pro (46-milimetrsko ohišje) bo 379 evrov, medtem ko bo različica z ohišjem iz titana stala 499 evrov. - Brezžične slušalke Huawei FreeBuds 7i bodo na voljo po priporočeni ceni 99 evrov. - Za pametno uro Huawei Watch Ultimate 2 v črni barvi boste odšteli 899 evrov, za modro pa 999 evrov. V primeru, da se za nakup pametne ure HUAWEI WATCH GT 6 Series odločite do 31. oktobra, prejmete še slušalke Huawei FreeBuds 3 SE. Omenjene ure bodo sicer na voljo že konec tega meseca!

