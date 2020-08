'Podpis izjave bo upočasnil uvajanje 5G tehnologije in jo podražil za uporabnike'

Da pa bo podpis izjave "imel močan negativni učinek na nadaljnji tehnološki razvoj države", meni Radoslaw Kedzia , podpredsednik Huawei Technologies za srednjo in vzhodno Evropo ter nordijsko regijo. In še, da bo to "upočasnilo proces uvajanja 5G tehnologije, ki bo za uporabnike tudi dražja” .

Ob obisku ameriškega zunanjega ministra Mika Pompea v Sloveniji so se oglasili tudi v podjetju Huawei Technologies. "Prepričani smo, da podpis skupne izjave z ZDA ne bo pripomogel k varnosti telekomunikacijskih omrežij ali izboljšal kibernetsko varnost države v katerem koli pogledu," so zapisali.

"Če pogledamo podobne skupne izjave, ki so jih podpisale druge države, so le te subjektivne, netransparentne in vprašljive," poudarja Kedzia in dodaja, da izjava ne pojasni, zakaj so izpostavljeni zgolj elementi ocenjevanja dobaviteljev, niso pa upoštevani številni varnostni elementi, ki so ključni za zagotavljanje varnosti 5G omrežij. Podpisana izjava po mnenju predstavnika podjetja ne določa niti pregleda stanja kibernetske varnosti dobavitelja kot posebnega ocenjevalnega elementa, niti ne priznava pomena strogih zahtev za varnostno preverjanje, ki jih že podpirajo države članice EU in neodvisne strokovne organizacije, ki izvajajo certificiranje.

“Podpiramo države pri sprejetju skupnega, vseevropskega pristopa, ki temelji na tehnologiji, objektivnemu ocenjevanju, dejstvih, preteklih varnostnih zapisih, standardih in nenehnih tehničnih pregledih, v kolikor velja za vse dobavitelje enako,” dodaja Kedzia.

Ker teh zahtev ni mogoče objektivno izmeriti in oceniti, obstaja veliko tveganje, da bodo uporabljene nepošteno in pristransko. Takšen pristop odraža in spodbuja pristranskost do dobaviteljev 5G opreme iz določenih držav in je v nasprotju z zakonodajo EU in predpisi Svetovne trgovinske organizacije (WTO), so še zapisali v podjetju, kjer pozivajo "k vzpostavitvi višjih standardov kibernetske varnosti, ki so objektivni in nediskriminatorni".

Huawei je sicer že pred časom slovenski vladi ponudil podpis izjave ter zaprosil za srečanja glede vprašanj varnosti in preglednosti 5G omrežij. "Zainteresirani smo za srečanje s slovensko vlado in relevantnimi deležniki, saj želimo predstaviti naša stališča, poglede in izkušnje, ki smo jih pridobili kot eden izmed vodilnih svetovnih proizvajalcev na področju 5G tehnologije," še pravi Kedzia.