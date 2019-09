Jankovićem prekrižali načrte? Eden od upnikov vložil tožbo za razveljavitev prisilke

Eden od največjih upnikov, družba Rating d. o. o., ki se ukvarja z odkupom terjatev, je v četrtek tik pred iztekom roka, ki se je iztekel včeraj, vložila tožbo za razveljavitev poenostavljene prisilne poravnave Electe Inžerininga. V družbi, ki od Electe Inženiringa že devet let terjajo do danes skupaj za okoli 256 tisočakov, so ocenili, da je bila poenostavljena prisilna poravnava sprejeta na goljufiv način.

"Tožbo smo vložili iz razloga, ker je največji upnik, BODI d. o. o., s prikazano terjatvijo v višini sedem milijonov evrov odločilno vplival na poenostavljeno prisilno poravnavo, njegova terjatev je domnevno fiktivna, saj je nima izkazane v svojih poslovnih knjigah za leti 2017 in 2018, zato menimo, da gre za goljufijo," so pojasnili v podjetju Rating.

"Če se izkaže, da je bil nek upnik gor naveden, ki pač ne bi smel biti, in je ta vplival na izid prisilne poravnave, potem je možno, da bo takšna tožba uspešna," pa je odločitev podjetja Rating komentiral predsednik Zbornice stečajnih upraviteljev Marko Zaman. Elektri Inženiring v tem primeru ne bi uspelo rešiti odpisa prek 16 milijonov dolgov.

"To pomeni, da v bistvu vsi upniki, ki so bili na tem seznamu, in vse upnike, na katere učinkuje prisilna poravnava, bodo te njihove terjatve oživele," je še pojasnil Zaman.