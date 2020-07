Vroče v DeSUS: Pivčeva je po Ljubljani nezaupnico dobila še v Celju

Dogajanje v stranki DeSUS je, kot kaže, še naprej zelo burno. Po naših zanesljivih informacijah je predsednica stranke Aleksandra Pivec dobila še drugo nezaupnico: po največjem pokrajinskem odboru Ljubljana je včeraj fronto odprl še strankin pokrajinski odbor Celje.

Prva dama stranke po navedbah našega novinarja Anžeta Božiča sicer komentira, da ne gre za nezaupnico.

So se pa na dogajanje bolj odločno odzvali v nekaterih drugih pokrajinskih odborih."Pozivamo vodstvo stranke, da zoper tiste člane, ki na podlagi plasiranja lažnih in neresničnih informacij v medije skušajo diskreditirati tako delo kot predsednico stranke, ukrepa s sprožitvijo v statutu predpisanih postopkov," so zapisali v strankinem odboru Severna Primorska.

Napade na Pivčevo znotraj stranke sta jasno obsodila tudi odbora Podravje in Koroška.

Spomnimo

Pokrajinska organizacija DeSUS Ljubljana je prejšnji teden na seji, ki je potekala v prisotnosti vodstva stranke, izrekla nezaupnico predsednici Aleksandri Pivec. Kot so navedli v pokrajinski organizaciji, je bila to posledica aktualnih razmer in stanja v ljubljanski enoti in stranki DeSUS na državni ravni.