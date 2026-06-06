Huda nesreča pri spustu z Vršiča, kolesarja odpeljali v UKC

Kot so za 24ur.com potrdili z Gorske reševalne službe, so ponesrečencu nudili prvo pomoč, kasneje pa je bil odpeljan v UKC Ljubljana s policijskim helikopterjem.
Na cesti na Vršič s startom v Kranjski Gori je sicer popoldne 12. leto zaporedoma potekal dogodek Red Bull Goni Pony. Gre za vzpon kolesarskih zanesenjakov na prelaz na 1611 metrov nadmorske višine z legendarnim kolesom znamke Pony.
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