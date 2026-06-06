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Slovenija

Huda nesreča pri spustu z Vršiča, kolesarja odpeljali v UKC

Kranjska Gora, 06. 06. 2026 18.50 pred 22 minutami 1 min branja 4

Avtor:
N.V. STA
Policijski helikopter je preko vikenda posredoval kar osemkrat.

Ob 17. uri je pri spustu z Vršiča proti Kranjski Gori padel kolesar in se hudo poškodoval. Po prvi oskrbi na kraju nesreče ga je helikopter prepeljal v UKC Ljubljana. Na vršiški cesti je sicer potekal 12. vzpon s kolesi pony na najvišji cestni prelaz v državi.

Kot so za 24ur.com potrdili z Gorske reševalne službe, so ponesrečencu nudili prvo pomoč, kasneje pa je bil odpeljan v UKC Ljubljana s policijskim helikopterjem.

Policijski helikopter
Policijski helikopter
FOTO: PU Nova Gorica

Na cesti na Vršič s startom v Kranjski Gori je sicer popoldne 12. leto zaporedoma potekal dogodek Red Bull Goni Pony. Gre za vzpon kolesarskih zanesenjakov na prelaz na 1611 metrov nadmorske višine z legendarnim kolesom znamke Pony.

kolesar red bull gony poni vršič padec

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KOMENTARJI4

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Dr.Rugelj
06. 06. 2026 19.16
Bravo , spust s ponijem z Vršiča. Višek inteligence - pač naravna selekcija.
Odgovori
-1
0 1
Perovskia
06. 06. 2026 19.20
Ti se kr kavča z bavhom drzi
Odgovori
0 0
txoxnxy
06. 06. 2026 19.06
Tak je to če si parkinga ne rezerviraš .
Odgovori
+1
1 0
96bimBo
06. 06. 2026 19.01
Je vozil ponija?
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+3
3 0
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