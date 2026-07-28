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Slovenija

Huda nesreča na Tolminskem: voznik avtobusa zapeljal s ceste

Tolmin, 28. 07. 2026 09.56 pred 48 minutami 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Voznik avtobusa zapeljal v dolino

V jutranjih urah, ob 7.39, se je na cesti Tolmin–Kobarid zgodila hujša prometna nesreča. Po prvih podatkih je 35-letni voznik avtobusa, ki je vozil na redni avtobusni liniji, zapeljal z vozišča. V nesreči sta bila voznik in potnica huje poškodovana, štirje potniki pa lažje poškodovani.

Nesreča se je zgodila v neposredni bližini odcepa za vas Kamno. Voznik je po do zdaj znanih podatkih v blagem levem ovinku zapeljal naravnost z vozišča. Poleg navedenega voznika je bilo na avtobusu še 7 potnikov. Po doslej zbranih podatkih sta bila huje poškodovana 35-letni voznik avtobusa in 63-letna potnica. Na kraj dogodka so bili napoteni člani dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči (HNMP) in Gorske reševalne službe (GRS) z Brnika.

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V nesreči sta se voznik in ena od potnic predvidoma huje poškodovala. Zaradi resnosti poškodb so voznika z vojaškim helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana, poškodovano potnico pa s policijskim helikopterjem, so nam potrdili na PU Nova Gorica.

Štiri druge osebe so bile lažje poškodovane, dve pa sta jo odnesli brez poškodb. Okoliščine prometne nesreče policija še preiskuje.

Kot so pojasnili, bo za šoferja odrejen strokovni pregled, obveščeni pa so tudi vsi pristojni pravosodni organi.

Promet je bil po nesreči zaprt v obe smeri, trenutno pa poteka izmenično enosmerno.

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