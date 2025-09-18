Huda poškodba, a srečen konec: štorkljo čaka nova proteza

Konec oktobra so v bližini RTP Divača našli hudo poškodovano štorkljo. O njenem reševanju smo se pogovarjali z lovcem Milivojem Ravbarjem iz LD Gaberk Divača, ki je skupaj s kolegom sodeloval pri ujetju in oskrbi ptice.
Večer prej so ptice prenočile na konstrukciji razdelilne transformatorske postaje. Ko so našli štorkljo, je imela zelo grd, večkratni odprt zlom noge in je bila v življenjski nevarnosti. "Štorklja je bila izjemno slabotna," se spominja Ravbar.
Takoj je poklical številko 112, kjer so ga povezali z Veterinarsko fakulteto v Ljubljani. Zaradi oddaljenosti in prometnih razmer so ga prosili, naj štorkljo poskusijo ujeti in ji nuditi prvo pomoč sami. Pri tem mu je pomagal Martin Kavčič, lovec iz LD Vreme, ki je ptico tudi prvi opazil in o tem obvestil Ravbarja.
S potrebno opremo, pomagala sta si tudi s sadjarsko mrežo, jima je uspelo varno ujeti štorkljo in jo pripeljati k Ravbarju domov. "To zagotovo ni nekaj, kar počnemo vsak dan, zato je bilo treba improvizirati," pripoveduje.
Veterinarka je že v dobri uri prispela na kraj, oskrbela štorkljo z zdravili, imobilizirala poškodovano nogo in poskrbela za njen prevoz do Veterine Golob na Muti.
Amputacija noge
Na veterini so v objavi na Facebooku pojasnili, da je bil zlom žal preveč obsežen za rekonstrukcijo. Kost je bila večdelno zlomljena, razdrobljeni fragmenti pa so dodatno poškodovali mehka tkiva - kožo, mišice, žile in živce. Zaradi motene prekrvavitve je obstajalo tveganje za odmrtje tkiva, okužbo in celo sepso. Zato so morali sprejeti težko, a nujno odločitev o amputaciji.
Prva dva dni po operaciji je bila štorklja v izjemno kritičnem stanju in pod stalnim veterinarskim nadzorom. Tretji dan pa se je zgodil preobrat, začela je jesti sama, četrti dan pa celo vstala na noge. Kot so zapisali na veterini, je "pokazala neverjetno voljo do življenja."
V prihodnje bo ptica dobila posebno protezo, ki ji bo omogočila, da znova zaživi s čim bolj naravno funkcionalnostjo. Dokončna namestitev še ni znana, na veterini pa obljubljajo, da bodo zanjo poiskali nov dom v skladu z zakonodajo.
Novica razveselila tudi lovce
Za veselo novico o okrevanju so izvedeli tudi lovci, ki so sodelovali pri reševanju. "Zelo nas je razveselilo, ko smo slišali, da štorklja dobro okreva. Veseli in ponosni smo, da smo lahko pomagali oskrbeti tako plemenito žival," nam je povedal Ravbar.
Po njegovih besedah je poslanstvo lovcev mnogo širše, kot si pogosto predstavlja javnost: "Nam lovcem ni mar samo za divjad, ampak za vse živali. Naša naloga je predvsem varovanje narave in živalskih vrst, še posebej ogroženih. Žal pa smo v javnosti pogosto predstavljeni le v negativnem kontekstu, medtem ko številna naša dejanja, s katerimi nesebično pomagamo naravi, ostajajo neopažena."
