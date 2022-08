Huda suša: 'Dolgoročna rešitev so namakalni sistemi'

Strokovnjaki že vse poletje svarijo, da je letošnja suša ena najhujših, pri nas morda celo najhujša v zadnjih 50 letih. Kmetje so na robu obupa, in to ne le v Prekmurju, pač pa tudi na vipavskem koncu. Tam so kmetje nezadovoljni tudi zato, ker ne morejo uporabljati vode iz reke Vipave. Kmetijska ministrica je kot dolgoročno rešitev predlagala vzpostavitev namakalnih sistemov. Kmet Damjan Slejko pa je izpostavil, da bi bilo treba prej izkoristiti reke in potoke, kjer je mogoče postaviti zadrževalnike. "Če bodo rešili reko Vipavo in vzdignili podtalnico, potem ne rabimo namakanja," je dejal.

Premier Robert Golob je kmetom v Prekmurju obljubil, da bo vlada škodo izplačala hitreje kot je bilo to v preteklosti. Popis škode morajo vladi oddati do konca septembra, da bodo denar dobili do konca leta. A kmetje opozarjajo, da enkratna pomoč še zdaleč ne bo prinesla odrešitve in poudarjajo, da bi bilo treba zagotovili drugačne ukrepe, denimo urediti namakalne sisteme. In medtem ko se pridelovalci že dolgo sprašujejo, zakaj ne smejo namakati zemljišč iz bližnjih rek, premier dopušča možnost vzpostavitve nacionalnega programa izgradnje mreže zadrževalnikov, tako mokrih kot suhih, z namenom da bi lajšali posledice, ne le v kmetijstvu, ampak tudi v primeru požarov, ki smo jih letos imeli veliko. Vipavski kmetje opozarjajo, da je suša še huje kot Prekmurje prizadela prav vipavski konec. Suša naj bi bila zares huda, ker se zemlja tam spomladi ni namočila. "Zemlja je res suha, ko želiš delati na njej, se samo kadi za tabo. Kar smo sejali, ni prišlo ven. Nekaj časa smo tudi zalivali, dokler nas ribiči niso ustavili, tako da si ne moremo pomagati niti z vodo iz reke Vipave. Pretok je padel in mi smo nemočni," pravi Damjan Slejko, kmet iz Dobravelj pri Ajdovščini.

icon-expand Posušena njiva z lucerno, ki ni niti vzklila. FOTO: Damjan Žibert

Pridelavo koruze je Slejko opustil že pred leti, zdaj večinoma prideluje lucerno, ki jo uporablja za krmo. Kot pravi, so letos lucerno trikrat kosili, trajne travnike pa enkrat, pri tem so imeli prvega odkosa le štiri bale, namesto 12 bal, kot bi jih imeli običajno. "Trajna ruša je zaradi suše in vročine propadla. Če bomo na trajnih travnikih letos želeli še kaj kositi, bo moralo najprej priti močno deževje, da bo seme lahko vzklilo, ker ruše ni več," je dejal. Glede lucerne pa je pojasnil, da ima globje korenike, zato tudi sušo lažje preživi. "A izpad pridelka je že od samega začetka, ker že spomladi ni bilo zaloge zimske vode," je povedal in pojasnil, da je stanje slabo tudi z žiti. Da bodo sploh lahko preživeli, bi morala po njegovem mnenju ukrepati vlada. Kot prvi ukrep je izpostavil spremembo Zakona o naravnih neserčah. "Naravne nesreče bi se morale šteti na manjših območjih. Ko pride do izpada dohodka, da ta ne zadostuje več za preživetje, bi moralo priti do odpisa katastrskih dohodkov, odpisa najemnin sklada in odpisa pokojninskega in invalidskega zavarovanja," je dejal.

Sistemska rešitev bi bila gradnja namakalnih sistemov "Na podlagi ocene škode, ki jo pripravi uprava za zaščito in reševanje s svojimi občinskimi komisijami, bo vlada sprejela oceno škode in tudi predlog odškodnin oziroma ukrepov, ki bodo za blažitev škode po suši," odgovarja kmetijska ministrica Irena Šinko in dodaja, da lahko na podlagi teh predlogov ministrstvo pripravi program odprave posledic škode po suši. Program bi lahko vključeval odškodnino pa tudi odpise, ki jih je omenil Slejko.

icon-expand Namakalni sistem FOTO: Shutterstock

Povračilo škode je, kot vsako leto, le blaženje posledic zadnje suše, ne pa sistemski ukrep. Kot sistemske ukrepe je zato Šinkova izpostavila pospešeno izvedbo namakalnih sistemov. "Ministrstvo za kmetijstvo ima na voljo sredstva za namakalne sisteme," je dejala in dodala, da bodo tudi v obdobju 2023-2025 na voljo sredstva za namakalne sisteme. Povedala je še, da so se v Prekmurju pogovarjali, da bi za namakanje, kjer je to možno, uporabili tudi vodo iz rek. "Na območjih kjer so vodni viri zagotovljeni, kot je na primer v reki Muri in Ledavi s povezovalnim kanalom in kjer so odprte gramoznice in zadrževalnik Vogršček," je naštela. Glede črpanja iz reke Vipave je Šinkova poudarila, da je suša težave prinesla tudi za ribiče in ostale panoge. "Voda v rekah se segreva in ko pride pod določeno mero, se namakanja ne sme več izvajati," je pojasnila.