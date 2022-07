Huda ura nad Ljubljano: Po zraku so leteli predmeti, vozila so obtičala v vodi, zalivalo je kleti

Sinoči okoli 21. ure je širše območje Ljubljane zajelo silovito neurje z močnimi sunki vetra in veliko količino padavin. Po podatkih Uprave za zaščito in reševanje so samo na območju Ljubljane zabeležili 84 prijav dogodkov in aktivirali 16 gasilskih društev. Večinoma je šlo za podrta drevesa in zalite kleti.

Zaradi močnih neviht in vode je bil ponekod oviran promet, med drugim na severni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Zadobrovo. V podvozu na Celovški cesti pri parku Tivoli je obtičalo vozilo, a se je voznik uspel rešiti iz njega. Na Dunajski cesti je na vozišče padlo drevo.

Okoli polnoči je voda začela odtekati

Ob 22. uri je bilo aktivnih 64 intervencij, ljubljanski gasilci pa so zadnje obvestilo na svojem profilu na Facebooku objavili okoli polnoči. Sporočili so, da so se padavine nad Ljubljano umirile, vzporedno s tem pa odteka tudi voda. "Trenutno je na območju MO Ljubljana aktivnih še 11 intervencij, v katerih gasilske enote Javne gasilske službe MOL nudijo pomoč občanom pri odpravljanju posledic ujme," so še zapisali.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je ob 20.50 merilna postaja na Vrhniki zabeležila sunek vetra s hitrostjo 86 km/h. Ob 21.30 je merilna postaja Ljubljana - Bežigrad zabeležila polurno vrednost padavin v višini 36.28 mm.

Ponoči se je zjasnilo. Najnižje jutranje temperature so bile od 11 do 18, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Danes bo precej jasno, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj Celzija.