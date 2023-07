Posledice neurij: plaz zasul avtobus, ogromna škoda na Gimnaziji Litija

Sinoči se je čez osrednjo Slovenijo in Zasavje pomaknilo več močnih nevihtnih celic, ki so jih spremljali siloviti nalivi, ponekod sta nevšečnosti in škodo povzročala tudi močan veter in toča.

V telefonskem pogovoru je minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda županu Franciju Rokavcu zagotovil, da ima ministrstvo za sanacijo škode na izobraževalnih objektih predvidena intervencijska sredstva. "V kratkem pričakujemo ogled predstavnikov ministrstva za vzgojo in izobraževanje, po katerem bo znanih več podrobnosti," so dodali.

Kmalu po 21. uri je občino Zagorje ob Savi zajelo močno neurje. Nevihto je spremljal tudi močan veter oz. vetrovni piš, ki je v Litiji poleg polomljenega drevja, poškodovanih cest in sproženih plazov ogromno škode povzročil tudi na Gimnaziji Litija. Šola zato do nadaljnjega ostaja zaprta, so sporočili z Občine Litija.

V Ravenski vasi in Šklendrovcu v občini Zagorje ob Savi so narasli hudourniki zalili tri stanovanjske hiše in poplavili cesto Podkum–Zagorje ob Savi. Gasilci PGD Ravenska vas in PGD Podkum so očistili prepuste in preusmerili hudournike. Na cesti Mošenik–Šentlambert je bilo podrtih več dreves, posredovali so gasilci PGD Šentlambert.

Na delovišču ceste Zagorje ob Savi–Litija v naselju Konjšica se je nekaj pred 22. uro zaradi obilnih padavin sprožil plaz in delno zasul ter poškodoval avtobus. Dva potnika sta bila lažje poškodovana in oskrbljena s strani ekipe nujne medicinske pomoči Zagorje ob Savi. Ostale potnike so z gasilskimi vozili razvozili gasilci PGD Trbovlje mesto in PGD Zagorje mesto. Več manjših nanosov kamenja in dva večja plaza so v ponedeljek zvečer že začeli odstranjevati.