Huda ura v Ljubljani: 2700 klicev, 364 intervencij in več kot 500 zalitih objektov

Močno neurje, ki se je razbesnelo v večernih urah, je samo v Ljubljani zalilo več kot 500 različnih objektov, regijski center pa je med 8. in 24. uro prejel več kot 2700 klicev občanov. Zalilo je ceste, parkirišča in podvoze, v visoki vodi je obtičalo več osebnih vozil. Ljubljanski gasilci so sporočili, da so na terenu vse njihove ekipe. Do 6. ure zjutraj so posredovali na 364 prijavljenih dogodkih.

V sredo se je v poznih popoldanskih urah nad državo razbesnelo neurje z močnim dežjem, ki je najprej zajelo severovzhod države, območje Beltincev, zvečer pa predvsem območje Ljubljane.

Kot so zapisali v poročilu centra za obveščanje RS Uprave za zaščito in reševanje, je v kratkem času padlo zelo veliko dežja.

Zalite kleti, ceste in podvozi: v vodi obtičalo več vozil Samo v regijskem centru Ljubljana so med 8. in 24. uro prejeli več kot 2700 klicev občanov. Meteorne vode so zalile več kot 500 različnih objektov, predvsem kletne in stanovanjske prostore, osnovne šole, gimnazijo, vrtce, industrijske objekte, gledališče, skladišča, dijaški dom in sodišče. Zalita so bila tudi parkirišča in podvozi, vodi je obtičalo tudi več osebnih vozil. Promet je med drugim obstal pred podvozi na Celovški, Dunajski in Šmartinski cesti. Zalilo je tudi podhod Plava laguna in železniško postajo. Veter je podiral tudi drevesa. Poškodovanih v neurju ni bilo. Zabeležena sta bila tudi dva udara strel, vendar do požarov ni prišlo. Gasilci so nudili pomoč pri črpanju meteornih voda, samo v Ljubljani so do 6. ure zjutraj posredovali na 364 lokacijah.

GB Ljubljana: Vse naše enote so na terenu Gasilska brigada Ljubljana je ob 1. uri sporočila, da so vse njihove enote še vedno na terenu. "Intenzivnost klicev se sicer nekoliko umirja. Glede na količino dogodkov pa bo delo potekalo še do jutranjih ur. Do sedaj smo bili aktivirani na kar 336 dogodkov ... Na srečo do sedaj ni bilo poškodovanih oseb," so zapisali. Tudi ob 6. uri zjutraj se njihovo delo še ni zaključilo. "Izvaja se predvsem črpanje vode iz objektov, pretežno so to garaže in kleti. Do sedaj smo posredovali na 364 prijavljenih dogodkih."

Iz Drame evakuirali gledalce Med drugim je poplavilo ljubljansko Dramo. Jernej Pristov, vodja službe za odnose z javnostmi, je pojasnil, da je med predstavo Požigalci na velikem odru Drame voda pričela vdirati čez streho. "Streha je dotrajana, voda je na oder in v zaodrje drla v potokih." Predstavo so prekinili, evakuirali gledalce, izklopili vso elektriko, o škodi trenutno še ne morejo govoriti. "Kaj takega se v zgodovini Drame še ni zgodilo," je zaključil.

Vremenske težave tudi drugod po državi Močno neurje je zajelo tudi občino Lendava, kjer so gasilci PGD Lendava iz Dvojezične osnovne šole I Lendava črpali meteorno vodo iz kletnih prostorov. V Dolgi vasi odmašili kanalete in očistili garažo stanovanjskega objekta. V Ljutomeru so gasilci PGD Ljutomer, PGD Gresovščak, PGD Radomerje in PGD Spodnji Kamenščak prečrpali meteorno vodo iz 15 kletnih prostorov in štirih garaž ter očistili eno cestišče. V Murski Soboti pa so gasilci PGD Murska Sobota in PGD Pušča prečrpali vodo iz več stanovanjskih objektov. PGD Pušča je tudi sanirala streho stanovanjske hiše.

