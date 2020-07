Huda ura v Vuzenici: narasli potoki, zemeljski plazovi, poškodovane ceste

Včeraj popoldne je občino Vuzenica zajela huda nevihta z močnim dežjem, ki je povzročil naraščanje hudournikov in potokov. V zelo kratkem času so tako hudourniki in potoki prestopili bregove, kar je sprožilo zemeljske plazove, ki so poškodovali ceste, dvorišča in hiše. Kot opisujejo na občini, so narasle vode zalile nekaj domov in kleti, zaradi ogrožujoče nevarnosti naraslih voda pa se je ena družina začasno umaknila k sorodnikom. Potok Cerkvenica je pri izlivu v reko Dravo celo odplavil del zaščitne škarpe.