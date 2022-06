Huda ura: zalite hiše, uničena vozila, nekatere ceste celo plužili

Gasilci v delih Slovenije so imeli zaradi burnega vremenskega dogajanja včeraj polne roke dela. Samo v osrednji Sloveniji je bilo v 30 občinah zabeleženih 225 dogodkov.

V občini Zagorje ob Savi so zaradi neurja zabeležili več poplavljenih objektov in dve podrti drevesi. Zemeljski plazovi so zaprli dve regionalni cesti.

Ob 21.22 se je neurje z močnim vetrom in točo razbesnelo nad občino Šmarješke Toplice. Veter je odkril strehe na več objektih in podrl številna drevesa na ceste. Za odpravljanje posledic so bili aktivirani vsi okoliški gasilci. Pri popravilu strehe poškodovanega objekta se je eden od gasilcev poškodoval, reševalci so ga oskrbeli na kraju in odpeljali v novomeško bolnišnico.

V Dobravi pri Škocjanu je meteorna voda zalila prostore gostinskega objekta. Gasilci so vodo izčrpali. V občini Šentrupert je voda zalila par stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Močan veter je odkril streho stanovanjske hiše in podrl nekaj dreves. Silovito neurje se je razbesnelo tudi nad občino Šentjernej. Meteorna voda je zalila več hiš, veter je na par hišah odkril celotno streho in potrgal vodnike električne napeljave, posledično so bili odjemalci brez elektrike.