Hude nesreče: s skirojem 70 km/h, tudi pod vplivom alkohola in drog

16-letnica prevažala otroka, padla in se huje poškodovala. Življenje mladoletnice, ki je vozila brez čelade, ogroženo. Skozi naselje vozil 70 na uro, pijan trčil ob steno, pijan podiral količke - na skiroju napihal več kot dva promila. Le nekaj primerov, o katerih smo poročali v zadnjem letu, ki kažejo, da je lahkomiselnih voznikov električnih skirojev vedno več. Poškodbe pa vedno hujše.

Simon Trussevich, varuh dijakovih pravic, opozarja: "Samo do julija letos so na UKC sprejeli kar 165 poškodovancev zaradi takšnih in drugačnih nesreč v povezavi z uporabo e-skirojev."

In ker smo šele na dobri polovici leta, lahko letos povsem utemeljeno pričakujemo nov neslavni rekord v številu nesreč z e-skiroji. Ta sicer zadnja leta strmo narašča. Lani je bilo število nesreč, v katerih so udeleženi vozniki e-skirojev skoraj petkrat višje kot denimo tri leta poprej, v sicer kovidnem letu 2020 - huje poškodovanih medtem vsaj desetkrat več.

"Absolutno se mora povečati nadzor tudi s strani policije, predlagamo, da se čelado uporablja pri e-skirojih pa tudi pri kolesih, ne glede na starost. Po dosedaj veljani zakonodaji je obvezna samo do 18. leta," pravi Trussevich.

Vredno bi bilo razmisliti tudi o rednih tehničnih pregledih skirojev. Hitrostne blokade na samem skiroju je namreč relativno enostavno odpraviti. Najvišja dovoljena hitrost je trenutno 25 kilometrov na uro, kar pa - čeprav divjakom grozi 250 evrov kazni - ne pomeni, da jo vozniki tudi upoštevajo.

Trussevich: "Ni nobene omejitve. Posameznik lahko pelje tudi 60, 70 km/h, to pa je že znatna hitrost in pri trku so posledice že lahko smrtne."

In so predlani že bile - za dva voznika električnih skirojev. Da statistika ne bi postala še bolj črna so na vlado naslovili dopis. Poleg večjega nadzora in obveznih čelad predlagajo še - več ozaveščanja o varni rabi e-skirojev, prevsem v šolah, morda tudi, pravijo, strožje kazni za prekrškarje.