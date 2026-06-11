Klestila toča, veter lomil predmete, poplavljalo kleti tudi pri sosedih

Neurje je dele Medžimurja zajelo nekaj po 22. uri. Prebivalci prizadetih območij so poročali, da je prišlo nenadoma in z veliko silovitostjo, led po toči pa je na nekaterih dvoriščih ostal tudi po prehodu nevihtnega oblaka.

Poleg toče sta težave povzročala tudi močan veter, ki je prenašal in lomil različne predmete, ter obilne padavine, ki so poplavile nekatere kleti.

Prebivalci danes ocenjujejo posledice in preverjajo nastalo škodo na avtomobilih, vrtovih, sadovnjakih in drugih površinah, poroča portal eMedjimurje.