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Klestila toča, veter lomil predmete, poplavljalo kleti tudi pri sosedih

Varaždin, 11. 06. 2026 10.12 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Toča

Močno neurje, ki je v sredo prešlo Slovenijo, je pozno zvečer prizadelo severozahod Hrvaške. Najbolj sta bila prizadeta Medžimurje in varaždinska županija, kjer je toča ponekod poškodovala vinograde in sadovnjake, poročajo lokalni mediji.

Neurje je dele Medžimurja zajelo nekaj po 22. uri. Prebivalci prizadetih območij so poročali, da je prišlo nenadoma in z veliko silovitostjo, led po toči pa je na nekaterih dvoriščih ostal tudi po prehodu nevihtnega oblaka.

Poleg toče sta težave povzročala tudi močan veter, ki je prenašal in lomil različne predmete, ter obilne padavine, ki so poplavile nekatere kleti.

Prebivalci danes ocenjujejo posledice in preverjajo nastalo škodo na avtomobilih, vrtovih, sadovnjakih in drugih površinah, poroča portal eMedjimurje.

Toča
Toča
FOTO: Shutterstock

Župan občine Štrigova Stanislav Rebernik je po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT dejal, da je bilo zaradi neurja treba izčrpavati vodo iz kleti nekaterih objektov in s cest odstraniti polomljene veje. Škoda na vinogradih bi bila po njegovih besedah lahko precejšnja, občani pa že od jutra prijavljajo škodo.

Neurje je nekoliko pozneje doseglo tudi varaždinsko županijo in trajalo skoraj do polnoči.

Župan občine Cestica Mirko Korotaj je povedal, da so bili poškodovani vinogradi in sadovnjaki ob meji s Slovenijo, obseg škode pa še ocenjujejo.

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