Vse bolj verjeten nov vročinski val, suši ni videti konca

S prehodom oslabljene hladne fronte smo se od temperatur nad 30 stopinj v večjem delu Slovenije za nekaj časa poslovili. To pa ne velja za Primorsko, kjer se bo vroče poletno vreme nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Ker meteorološki izračuni prav nič ne kažejo, da bi nas v bližnji prihodnosti zajelo kakšno obilnejše deževje, se bo suša še stopnjevala. Zaradi velikega primanjkljaja padavin, ki nas pesti že več mesecev, listje na nekaterih drevesih že dobiva jesenske barve in odpada, rečne in potočne struge pa postajajo vse bolj suhe. Poleg tega pa nas bo po krajšem obdobju bolj znosnih temperatur sredi meseca najverjetneje zajel nov vročinski val, kar utegne stanje le še dodatno poslabšati.

Junij in julij marsikje še nikoli nista bila tako vroča kot letos, z visokimi temperaturami pa se je začel tudi avgust. Še pred nekaj desetletji se je tudi na Primorskem le redko ogrelo nad 35 stopinj Celzija. Med letoma 1950 in 1990 je bilo le sedem poletij s tako visokimi temperaturami, zdaj pa že skoraj vsako poletje beležimo tudi po pet ali celo več dni s temperaturo nad 35 stopinj Celzija. Letošnje poletje v tem pogledu še posebej izstopa, saj je Goriški prineslo že 17 takšnih dni, s tem pa je za en dan že presežen rekord iz do zdaj najbolj vročega poletja leta 2003.

Huda suša je marsikje zdesetkala pridelek.

Ker se bo kljub včerajšnji prehodni osvežitvi, ki so jo prinesle krajevne plohe in nevihte, vroče poletno vreme na Primorskem še nadaljevalo, bo v letošnjem poletju, kot vse kaže, rekordno tudi število dni s temperaturo nad 30 stopinj. Po podatkih Arsa bo današnja nedelja v Biljah pri Novi Gorici že 65. vroč dan letos, v celotnem letu 2003 pa je bilo takih dni 79. Ob tako visokih temperaturah pride suša še toliko bolj do izraza, saj ob sončnem in zelo vročem vremenu na dan izhlapi tudi več kot sedem litrov vode na kvadratni meter. Hkrati izsušena tla močno prispevajo k temu, da so vročinski valovi dolgotrajnejši in izrazitejši, kar pomeni, da se vrtimo v nekakšnem začaranem krogu, ko rečne struge kljub občasnim krajevnim ploham in nevihtam postajajo vse bolj suhe. Po podatkih Arsa se je pretekli mesec po strugah vodotokov v povprečju pretakalo za kar dve tretjini manj vode, kot je to običajno v tem delu leta. Številne reke predvsem v zahodnem in osrednjem delu države so dosegle celo rekordno nizke vodostaje, mnoge med njimi pa tudi najvišjo temperaturo v zgodovini meritev. V takšnih razmerah se razraščajo mahovi in alge, vodnemu življu pa primanjkuje kisika, zato prihaja do poginov.

Zaradi velikega padavinskega primanjkljaja, ki zahod države pesti že več kot eno leto, se hitro zmanjšuje tudi nivo podtalnice. V zadnjih štirih tednih se je v Soški dolini na postaji Volčja Draga znižal kar za 30 centimetrov. Včerajšnje plohe in nevihte, ki so zajele posamezne dele države, so navlažile le vrhnji sloj tal, tako da kakšen dan ali dva ne bo treba zalivati, medtem ko dež na vodotoke in podtalnico ni imel večjega vpliva. Vodne zaloge bo obnovilo šele dolgotrajnejše obilno deževje, ki pa ga trenutno še ni na vidiku.

Po kratkotrajni osvežitvi se bo v naše kraje vrnila vročina V prihodnjih dneh bo vreme pri nas krojil severovzhodni veter, ki bo večjemu delu Slovenije prinesel bolj znosne temperature. Vročina pa se bo nadaljevala na Primorskem, kjer bodo temperature ob popoldnevih še vedno krepko presegale 30 stopinj Celzija. V najbolj vročih krajih se bo ogrelo tudi do 33 ali celo do 34 stopinj Celzija, in tudi noči ob burji ne bodo hladne, saj se živo srebro ne bo spuščalo pod 20 stopinj Celzija.

Vremenska napoved za prihajajoče dni