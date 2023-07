Hudinja in Dobrnica prestopili bregove, Paka in Pešnica ostali v strugi

Na območju Velenja, Vojnika, Šentjurja in Koroške se razmere po zadnjih neurjih umirjajo. V Velenju je sicer reka Paka grozila, da bo začela poplavljati, a se to naposled vendarle ni zgodilo. Enako je bilo tudi s potokom Pešnica v Šentjurju. V Vojniku pa sta bregove prestopili reki Hudinja in Dobrnica, predvsem tam, kjer ni urejene protipoplavne zaščite.

Kot so povedali na velenjski občini, je v zadnjem obdobju padla velika količina padavin, kar je povzročilo številne težave. Sprožili so se zemeljski plazovi, poplavilo je več objektov, poškodovana so cestišča in bankine, veter je podiral drevesa. Vse intervencijske ekipe so že nekaj dni na terenu in pomagajo pri sanaciji škode. "Ocene škode v tej fazi še nimamo, se pa razmere umirjajo," so dejali na velenjski občini.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Po torkovem nalivu je bilo na terenu v velenjski občini 26 prostovoljnih gasilcev, ki so posredovali na 33 lokacijah. Občanom so izdali 795 protipoplavnih vreč, saj je reka Paka grozila, da bo začela poplavljati. V regijskem centru za obveščanje Ptuj so v času neurja v torek zvečer v Občini Dornava obravnavali poplavljeno cestišče. Na kraj dogodka je bilo aktivirano CP Ptuj. Škoda tudi na kmetijskih površinah Kot je za STA povedal vojniški župan Branko Petre, so zaradi poplav rek Hudinja in Dobrnica gasilci odstranjevali naplavine, zadeve pa so se umirile že v torek zvečer. Neurje jim je povzročilo škodo tudi na kmetijskih površinah.

Danes se posvečajo nadaljnji odpravi posledic neurja, na terenu je veliko podrtih dreves, nekaj streh je še treba pokriti, v torek se je pojavilo 15 novih manjših plazov, vendar nobeden ne ogroža hiš. Petre je še dejal, da so ob torkovem obisku ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana na terenu opozorili na odprta vprašanja čiščenja manjših vodotokov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot je Brežan dejal v torek, interventna dela v vojniški občini med drugim vključujejo vzpostavljanje pretočnosti strug, odstranjevanje padlih dreves in poškodovane obrežne vegetacije. Na jezu na Hudinji poteka odstranjevanje plavja, na Hudinji v Višnji vasi pa je bil odstranjen velik plavni čep. V zadnjih šestih letih je bilo v okviru rednega vzdrževanja strug v Občini Vojnik izvedenih za dobrega pol milijona evrov sanacij manjših poškodb in odstranjevanja odvečne zarasti, je še dejal minister.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V Šentjurju 23 vojakov, ki pomagajo odstranjevati posledice neurja Šentjurski župan Marko Diaci je povedal, da je v Občino Šentjur prišlo 23 slovenskih vojakov, ki jim bodo na petih različnih lokacijah pomagali odstranjevati posledice torkovega neurja. V torek so občani prijavili 70 dogodkov, na terenu je veliko podrtega drevja, veliko infrastrukture je uničene, odkritih je veliko streh na stanovanjskih in gospodarskih poslopjih. Diaci škodo po torkovem neurju ocenjuje na več milijonov evrov.