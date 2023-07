Hudo neurje znova prizadelo bolnico Franja, voda odnesla nekaj barak

Silovita neurja z nalivi in vetrom so močno poškodovala tudi znano partizansko bolnišnico Franjo. Kot je razvidno s fotografij, je voda odnesla nekaj barak. Bolnišnico, skrito v tesni soteski Pasice, je leta 2007 velika povodenj skoraj v celoti uničila, tri leta pozneje pa so jo nato znova odprli za obiskovalce.

Fotografije, objavljene na družbenem omrežju Facebook, kažejo, da je četrtkovo neurje uničilo nekatere barake in poti do njih. Kakšna je škoda, za zdaj ni znano.

Kot je za lokalne Idrijske novice povedal župan Cerkna Gašper Uršič, naj bi po prvih podatkih odneslo 2 ali 3 barake iz osrednjega dela, kjer so čez vodotok speljani mostički. Po uničenju leta 2007 so sicer nad sotesko zgradili velike zadrževalnike, ki bi morali ob poplavah zadržati debla in veje, poročajo. Kdaj so bili ti zadrževalniki nazadnje očiščeni, ni znano. Zaradi uničenih cest in pešpoti ob strugi je sicer dostop do Franje otežen.

Za pojasnila smo se obrnili na občino, a je župan trenutno na terenu, kjer si ogleduje škodo.

V Cerknem se je včeraj popoldne zaradi obilnih padavin oglasila sirena za splošno nevarnost, ceste pa so se spremenile v reke. V nekaj urah je padla skoraj mesečna količina dežja, zaradi naraslih vodotokov pa je poplavljeno večje območje Cerknega.

Hudo neurje je 18. septembra 2007 uničilo večino barak partizanske bolnišnice Franje, obnova, ki se je končala tri leta kasneje, pa je stala več kot 2,3 milijona evrov. Obnovo je vodila občina Cerkno, omogočila pa so jo finančna sredstva države ter prispevki organizacij in posameznikov, ki so pomagali tudi z materialom, nadomestnimi muzejskimi predmeti in prostovoljnim delom.

icon-expand Partizanska bolnica Franja FOTO: Občina Cerkno