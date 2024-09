Hudo trpljenje mucke, ki so ji dali človeško zdravilo. 'Dori je mali čudež'

Kot so nam povedali, jim je nekdanja lastnica mačke veliko stvari zamolčala, povedala polresnice ter da so pravi razlog muckinega stanja izvedeli šele z izvidov veterine, kjer jo je zdravila nekaj dni pred tem . "Svojo hudo napako, zaradi katere je Dori skoraj izgubila življenje, finančne in druge posledice te napake pa je gospa preložila na že tako preobremenjeno zavetišče."

Zavetišče Mačja hiša je minulo soboto v oskrbo prejelo majhno, komaj šest ali sedem tednov staro muco s hudimi nevrološkimi znaki in napadi. "Mucka je bila ob prihodu v zavetišče v nezavestnem stanju, težka le 300 gramov, bila jo je le kost in koža, na glavici pa je imela velik absces," so nam povedali. Kot so zapisali na spletu, je bila mucka, ki so jo v zavetišču poimenovali Dori, tudi podhlajena.

Ker se je lastnikom uboge živali zdelo, da jo boli, so ji nekaj dni pred sprejemom dali humano zdravilo Daleron, ki ima učinkovino paracetamol, s tem pa so povzročili hudo zastrupitev mačke. "Mucko Dori smo z intenzivno terapijo nemudoma pričeli zdraviti; še vedno smo ob njej 24 ur na dan, saj se lahko vse hitro spremeni, tudi na slabše," so nam povedali. Njeno zdravljenje zahteva veliko naporov in tudi stroškov, a kot so poudarili v zavetišču, so najhujši čustveni napori, "saj je resnično težko gledati ubogo malo, nič krivo bitje, ki zaradi človeške malomarnosti tako hudo trpi".

Ženska se jim je ob prihodu predstavila kot najditeljica mačke. "Povedala nam je, da je muco našla pred nekaj dnevi, da je pri njej padla na glavo ter da ima zato hude nevrološke težave," so opisali v Mačji hiši. Na družbenem omrežju so zapisali, da so se njeni najditelji najprej odločili, da jo bodo imeli za svojo, a da jim je vmes padla s stola.

A mala kosmatinka je, čeprav so tudi njeni oskrbniki le v strahu kazali kapljice optimizma, pokazala izjemno voljo do življenja. Pet dni kasneje in po neumornem trudu veterinarjev ter zaposlenih v zavetišču se lahko namreč Dori že sama postavi na noge in pristopi do posodice s hrano. "Dori je resnično en mali čudež, saj si nismo drznili niti malo upati, da ji bo uspelo. Danes se že postavlja na tačke, nevrološki znaki so že skoraj preteklost," so dejali v torek.

'Že najmanjši odmerek paracetamola je za mačko toksičen'

V zavetišču večkrat sprejmejo zastrupljeno žival, a te so običajno zapuščene in lahko tako le ugibajo, kdo in s čim jo je zastrupil. Zastrupitev pri živalih namreč ni malo, večinoma pa so smrtne. "Smo pa pred časom imeli na eni od naših veterin tudi mačko, ki ji je lastnica dala lekadol, v katerem je ravno tako paracetamol. Mački je dala le eno tableto, kljub veterinarski pomoči pa je muca zaradi zastrupitve umrla," so povedali.