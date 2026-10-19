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Slovenija

Hudohmetu v Romuniji podaljšan pripor za 30 dni

Bukarešta, 19. 10. 2026 15.10 pred 14 minutami 3 min branja 4

Avtor:
M.V. STA
Gregor Hudohmet

Sodnik za pravice in svoboščine na sodišču v Bukarešti je podaljšal odredbe o priporu za direktorja družbe Gen-I Sonce Gregorja Hudohmeta, ki je osumljen jemanja podkupnine.

Kot smo izvedeli, so Gregorju Hudohmetu podaljšali za 30 dni. O pritožbi bo odločalo pritožbeno sodišče. Datum sojenja pa še ni določen.

Hudohmet naj bi lastnika romunske družbe Waldevar Energy, ki je z Gen-I Sonce podpisala pogodbo o postavitvi baterijskega hranilnika v Romuniji, Leona Arhireja obvestil o dogovoru o proviziji. Poročala je tudi o vsebini sodne odrebe za preiskavo. Provizijo oz. podkupnino za uspeh pri posredovanju v višini 450.000 evrov naj bi Waldevar prek fiktivne pogodbe nakazal na družbo Smart Green Design.

Dan po srečanju, 25. septembra, še preden je bila transakcija izvedena, so romunski policisti aretirali in pridržali Hudohmeta in še direktorja podjetja Waldevar Energy Cristiana Dragomirja. Oba sta osumljena korupcijskih kaznivih dejanj jemanja podkupnine. Sodišče jima je odredilo 30-dnevni pripor.

Osumljenca v lisicah
Osumljenca v lisicah
FOTO: Stirileprotv.ro

Direktor Smart Green Design Adrian Fratean je glede na navedbe v sodni odredbi potrdil, da je Hudohmet zahteval 450.000 evrov in da mu je pri tem pomagal Dragomir.

Družba Smart Green Design po poročanju TV Slovenija z Gen-I Sonce ni sodelovala prvič, v zadnjem letu dni je od slovenske družbe prejela 30.000 evrov. V Gen-I so za TV Slovenija povedali, da je šlo za storitve svetovanja tehničnih skrbnih pregledov za romunske projekte.

GEN-I: Zadeva se nanaša na posameznika

"Po nam dostopnih informacijah se zadeva nanaša na posameznika in na konkreten projekt baterijskega hranilnika, ki ga razvija projektna družba znotraj skupine Gen-I Sonce. Ne družba Gen-I Sonce, projektna družba R-Energy 8 Gheorgheni niti katera koli druga družba v skupini Gen-I trenutno ni predmet kazenskega, regulatornega ali drugega uradnega postopka v zvezi s to zadevo. Do danes nobena družba v skupini ni prejela nobenega obvestila ali zahteve pristojnih romunskih ali slovenskih organov," so v objavi na spletni straneh Ljubljanske borze zapisali v družbi Gen-I.

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Dodali so, da so informacije, ki so jim na voljo, še vedno omejene na javno dostopne vire. Tako niso seznanjeni "z nobenim dogovorom, povezanim z očitki, o katerih poročajo mediji, pri katerem bi bila udeležena katera od družb skupine Gen-I, prav tako pa prek družb skupine niso bila izvedena nobena s tem povezana plačila".

Trdijo, da je zadeva strogo omejena na konkretni projekt baterijskega hranilnika v Romuniji in ni povezana z nobeno drugo dejavnostjo skupine Gen-I ali poslovanjem drugih družb skupine Gen-I, vključno z družbo Gen-I Sonce in z njo povezanimi družbami ter družbo Gen-I Invest.

Spomnili so, da je do razjasnitve okoliščin uprava vzpostavila začasno vodstveno strukturo družbe Gen-I Sonce - za začasna direktorja družbe Gen-I Sonce je imenovala predsednika in člana uprave matične družbe Gen-I Jureta Sokliča in Sandija Kavaliča - in zatrdili, da vsi ključni poslovni procesi potekajo nemoteno.

Dodali so, da vzporedno poteka neodvisen zunanji pravnoformalni ter računovodski pregled določenih poslov, projektov in transakcij družb iz skupine Gen-I in skupine Gen-I Sonce. Vse nadaljnje odločitve oz. ukrepi bodo temeljili na preverjenih ugotovitvah, so navedli.

"Skupina Gen-I pri svojem poslovanju spoštuje najvišje standarde integritete, skladnosti poslovanja in odgovornega korporativnega upravljanja ter ima ničelno toleranco do nezakonitega ali neetičnega ravnanja. Če bo to potrebno, bomo v celoti sodelovali s pristojnimi organi," so napovedali.

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KOMENTARJI4

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ap100
19. 10. 2026 16.21
zdej vemo, zihr je nedolžen , vse je delal po navodilih šefa
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0 0
borjac
19. 10. 2026 16.20
Hudometu so v Romuniji podaljšali pripor še za 30 dni !!!! V Sloveniji pa je tožilec izpustil ZLOČINCA , ki je izkoriščal delavce KOT SUŽNJE , v tovarni Cigaret , brez svetlobe , zaprte kot živali več kot 30 dni , tega Slovenskega sužnje lastnika izpustil na PROSTOST, že drugi dan po zaslišanju , ZAKAJ ???
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+1
1 0
prfox
19. 10. 2026 16.17
Gen-I dal več kot tri milijone evrov zgolj za odvetnike v obdobju Golobove vlade
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0 0
prfox
19. 10. 2026 16.18
Več kot dve tretjini celotnega zneska – približno 2,03 milijona evrov – je šlo odvetniškim pisarnam v tujini. Od tega je bilo več kot 1,04 milijona evrov nakazanih odvetniškim pisarnam v Romuniji (največji posamični prejemnik je bila romunska pisarna David și Baias).
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0 0
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