Hudohmetu v Romuniji podaljšan pripor za 30 dni

Kot smo izvedeli, so Gregorju Hudohmetu podaljšali za 30 dni. O pritožbi bo odločalo pritožbeno sodišče. Datum sojenja pa še ni določen. Hudohmet naj bi lastnika romunske družbe Waldevar Energy, ki je z Gen-I Sonce podpisala pogodbo o postavitvi baterijskega hranilnika v Romuniji, Leona Arhireja obvestil o dogovoru o proviziji. Poročala je tudi o vsebini sodne odrebe za preiskavo. Provizijo oz. podkupnino za uspeh pri posredovanju v višini 450.000 evrov naj bi Waldevar prek fiktivne pogodbe nakazal na družbo Smart Green Design. Dan po srečanju, 25. septembra, še preden je bila transakcija izvedena, so romunski policisti aretirali in pridržali Hudohmeta in še direktorja podjetja Waldevar Energy Cristiana Dragomirja. Oba sta osumljena korupcijskih kaznivih dejanj jemanja podkupnine. Sodišče jima je odredilo 30-dnevni pripor.

Osumljenca v lisicah FOTO: Stirileprotv.ro

Direktor Smart Green Design Adrian Fratean je glede na navedbe v sodni odredbi potrdil, da je Hudohmet zahteval 450.000 evrov in da mu je pri tem pomagal Dragomir. Družba Smart Green Design po poročanju TV Slovenija z Gen-I Sonce ni sodelovala prvič, v zadnjem letu dni je od slovenske družbe prejela 30.000 evrov. V Gen-I so za TV Slovenija povedali, da je šlo za storitve svetovanja tehničnih skrbnih pregledov za romunske projekte.

GEN-I: Zadeva se nanaša na posameznika

"Po nam dostopnih informacijah se zadeva nanaša na posameznika in na konkreten projekt baterijskega hranilnika, ki ga razvija projektna družba znotraj skupine Gen-I Sonce. Ne družba Gen-I Sonce, projektna družba R-Energy 8 Gheorgheni niti katera koli druga družba v skupini Gen-I trenutno ni predmet kazenskega, regulatornega ali drugega uradnega postopka v zvezi s to zadevo. Do danes nobena družba v skupini ni prejela nobenega obvestila ali zahteve pristojnih romunskih ali slovenskih organov," so v objavi na spletni straneh Ljubljanske borze zapisali v družbi Gen-I.