Hudournik je zaselek Podlebelca popolnoma zasul z na tisoč kubiki skal in peska

Le nekaj metrov stran, pri sosednji hiši pa je zemlja segala do vrha nadstreška. Popolnoma je zasulo tudi stanovanjski del hiše. "Sinoči sem izgubil vse," zbira besede Boštjan Anko . In doda: "Po neki čudni sreči sem bil v službi, če ne bi bil, ne bi uspel pobegniti. Ne bi me bilo več."

"Sem šla spat, pa pravi naš ob desetih Mira, bež van, hiša se bo podrla. Da naj umakne mali avto, pa je že priletelo dol," je povedala Mira Mrzlić . Marija Kremšar je medtem povedala: "Sem mislila, da toča pada, sem okna zaprla, televizor izklopila in šla spat. Pa sem si rekla, ja, kakšna toča pa pada, da tako buči. In pridem ven in vidim sosede, je pa že po njihovi strani drvela voda in kamenje".

V upanju, da bi rešili svoje imetje, so prebivalci zaselka Podlebeli z golimi rokami pred eno od hiš izpod avtomobila odmetavali nanose. Sinoči, ko se je začelo bliskati in je grmelo, so ga hiteli pokrivati, če bi prišla toča. A so priletele drugačne krogle. Hudournik Noškarjev graben je zaselek popolnoma zasul z na tisoč kubiki skal in peska.

V zgolj nekaj minutah je hudournik z nanosi popolnoma zasul naselje. 12 hiš v Podlebelci, vse so poškodovane. Dve sta povsem uničeni. Štiri družine so evakuirali, kar je 15 ljudi.

Zjutraj si je iz helikopterja razmere ogledala civilna zaščita in grožnja ostaja. Nad vasjo je gotovo še milijon kubikov enakega materiala, je povedal župan in dodal, da bi kup lahko ob naslednjem večjem deževju nadaljeval uničevanje.

Hudournik skavtom odnesel tabor

V dolini Kokre so morali reševati tudi belgijske skavte, ki so kampirali na enem od zasebnih travnikov. Okoli 23. ure so klicali na pomoč, po tem, ko je del skupine plaz odrezal od središča tabora. 37 mladoletnikov in njihovih 10 komaj polnoletnih vodnikov so reševali do treh zjutraj z gradbenimi stroji, nato jih je pod streho vzelo bližnje gostišče. "Srečo smo imeli, če bi klicali na pomoč le četrt ure kasneje, nas danes morda ne bi bilo več tu," pravijo.

Le malo višje nad zaselkom so imeli postavljen tabor, ki ga je prav tako odneslo. "Naenkrat je prišla velika voda in razdelila je naš kamp na pol. Skavti so bili zajeti na drugi strani. K sreči smo tri skupine rešili k lastniku zemljišča, na varno. Potem so reševalci spravili na varno dve skupini z druge strani reke," je povedal eden od skavtov.

Hotelir je povedal, da so bili premraženi. "Dobili so gobovo juho, govejo juho, čaj. Da so se pogreli," je dejal Jan Žveglič iz hotela Oskar Zaplata. 37 otrok in 10 komaj polnoletnih vodnikov, ki so ostali brez vsega, samo s tistim, kar so imeli na sebi.

"Po vsej verjetnosti je vsa zadeva zasuta ali odplaknjena," je ocenil Aleš Drekonja iz Civilne zaščite. K sreči nihče ni bil poškodovan. In ko se bo šok od vsega, kar so doživeli, polegel, jih zdaj nedvomno čaka zapletena pot urejanja dokumentov in vozovnic. Da bi se čimprej vrnili domov.