Poplave ogrožajo hiše, sprožili alarm za splošno nevarnost, evakuirali 50 oseb

Na območju Črne na Koroškem se po novem neurju spopadajo s hudimi hudourniškimi poplavami, sprožili so alarm za splošno nevarnost. Najhuje je v naselju Spodnje Javorje, kjer je ogroženih več hiš. Evakuirali so okoli 50 prebivalcev, ki so jih namestili v kulturni in gasilski dom. Upajo, da se bodo lahko v svoje domove vrnili do 21. ure.

Tudi četrti dan neurij ni minil mirno, najhuje jo je tokrat odnesla Črna na Koroškem. Tam se spopadajo s hudourniškimi poplavami, ki ogrožajo več objektov. Najhuje je v naselju Spodnje Javorje, kjer je zalilo mrliško vežico, odneslo je tudi gospodarsko poslopje ene od hiš, cesta se je povesila za okoli 40 centimetrov, nam je povedala županja Romana Lesjak. Vodja slovenjgraške izpostave uprave za zaščito in reševanje Nada Jeseničnik Krajnc je za STA povedala, da je odneslo hlev. Zaradi nevarnosti plazov - nekaj se je jih je že sprožilo - so v Črni na Koroškem sprožili tudi sireno za splošno nevarnost.

Zaradi nevarnosti so evakuirali okoli 50 prebivalcev, je povedala županja. Ti so zdaj nameščeni v kulturnem in gasilskem domu. Njihovi domovi so namreč zaradi poplav, mulja in plazov ogroženi.

Županja upa, da bodo lahko najhujše stvari sanirali do 21. ure, da bodo lahko evakuirani prenočili v svojih domovih. To je seveda odvisno tudi od nadaljnjega vremena. "Prosim, dajte nam prostor in pazite nase," pa so na družbenem omrežju pozvali gasilci Črna na Koroškem.

Stvari so se po besedah Lesjakove pozno popoldan sicer umirile, na terenu posreduje okoli 100 gasilcev, tako domačih kot tudi iz okoliških gasilskih društev. Na pomoč pa so priskočili tudi številni domačini.