Hudriča na čelu direktorata za policijo nasledil Darijo Levačić

Darija Levačića je vlada za v. d. imenovala za obdobje od 1. decembra do imenovanja novega generalnega direktorja, vendar največ za šest mesecev, torej najdlje do 31. maja 2024.

Na današnji seji je vlada tudi izdala odlok o ustanovitvi, območju in sedežu policijskih uprav v Sloveniji. Novi odlok določa območja policijskih uprav na podlagi območij občin in ne več na podlagi območij upravnih enot. Zakon o organiziranosti in delu v policiji namreč območja območnih policijskih postaj veže na občine oziroma ponekod na dele občin, kar upošteva tudi novi odlok, so pojasnili na Ukomu.