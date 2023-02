Hugo kampanja pomlad/poletje 2023

HUGO v svoji novi, najbolj drzni in izzivalni kampanji doslej ponovno nagovarja mlade oboževalce.

Slogan #HUGOYourWay in izrazita rdeča barva sta znana že iz prejšnjih kampanj, v tokratni kampanji pa so k sodelovanju povabili predstavnike nove generacije. Za svoje ambasadorje so izbrali manekena, igralca in deskarja Evana Mocka, pevko, igralko in plesalko Tinasho ter pevko in TikTok ustvarjalko Bello Poarch.