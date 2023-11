Hujšanje brez diet in gibanja?

Marsikdo po celem svetu je v zadnjem času pomislil, da bomo po novem lahko vitki, fit in zdravi brez vsakršnega truda. Znanstveniki so namreč razvili varno in učinkovito zdravilo za hujšanje. Podkožna injekcija enkrat na teden in ni več težav s prekomerno težo. Zdi se preveč enostavno, da bi bilo res. In tudi je.

Semaglutid je zdravilo, ki je bilo 2018 registrirano za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, leta 2022 pa ga je Evropska agencija za zdravila odobrila tudi za zdravljenje hude debelosti. Za zdravljenje diabetesa je na voljo pod tržnim imenom Ozempic, za zdravljenje debelosti pa pod imenom Wegovy. Zdravila Wegovy v Sloveniji in večini evropskih držav za zdaj ni mogoče dobiti. Zato nekateri zdravniki tudi za zdravljenje debelosti bolnikom predpisujejo Ozempic.

Pacienti z diabetesom tipa 2 za Ozempic dobijo tako imenovani zeleni recept, kar pomeni, da ga krije zavarovalnica, če pa zdravnik predpiše Ozempic za hujšanje, ga lahko dobi na tako imenovani beli recept in mora zdravilo plačati. Cena enega pakiranja, ki zadostuje za en mesec, je 63 evrov.

Kako poteka obravnava pri zdravniku, nam je pojasnil kardiolog doktor Marko Gričar, ki opozarja, da debelost pogosto jemljemo premalo resno. ''Kajti debelost skozi arterijsko hipertenzijo, sladkorno bolezen, povišane maščobe, okvaro ledvic na koncu pripelje do okvare srca in ožilja s sistemskim vnetjem in tukaj na koncu mi dobimo te paciente in mi vemo, da če debelost zagrabimo, zdravimo, preprečimo, odpravimo na začetku, potem ne bo srčno-žilnih zapletov, ki so najbolj ubijalski na svetu,'' poudarja dr. Gričar.

Najprej je treba opraviti vrsto meritev, pregledov, razgovorov in izobraževanj. Če gre za debelost, poleg tega pa ima pacient še kakšne morebitne spremljevalne zdravstvene težave, morda obremenjujočo družinsko zdravstveno zgodovino, in če tudi hujšanje pod zdravstvenim nadzorom oziroma vodenjem ne uspe, se lahko začnejo pogovori o zdravilu za hujšanje. Vedno najprej z izobraževanjem, s treningom, s spremembami življenjskega sloga, poudarja dr. Gričar.

Najpogosteje uporabljeno merilo prekomerne prehranjenosti je indeks telesne mase. Ta indeks izmerimo tako, da telesno maso v kilogramih delimo s kvadratom telesne višine v metrih. Na primer, če pri 170 centimetrih tehtate 80 kilogramov, je vaš indeks telesne mase 27,7, kar sodi v čezmerno prehranjenost, ne pa še v debelost. Debelost prve stopnje se začne pri ITM 30 in navzgor.

Zadnji znani podatki kažejo, da je v Sloveniji debelih 21,5 odstotka moških in 17,4 odstotka žensk. Poleg tega se več kot 48 odstotkov moških in več kot 29 odstotkov žensk sooča s čezmerno telesno maso. To pomeni, da je kar 70 odstotkov moških in skoraj polovica žensk preveč prehranjenih.

Pogovarjala sem se z več ljudmi, ki jemljejo Ozempic, ki si ga pacienti injicirajo v podkožno maščobo, ponavadi v trebuh, s posebnimi injicirnimi peresi. Za nekatere je to odrešitev, saj so pred tem skorajda obupali nad življenjem, na nekatere ni delovalo, ker ob zdravilu niso vložili dovolj truda, nekateri so imeli močne stranske učinke, zaradi katerih so morali prekiniti uporabo, nato pa so vse kilograme pridobili nazaj in še kakšnega več. Vsi pa opozarjajo, da to ni nekakšna čudežna paličica.

V prvi vrsti pa je to zdravilo, namenjeno diabetikom. Gospa Brigita Pavčnik ima multiplo sklerozo in je tudi sladkorna bolnica. Za diabetesom je zbolela pred tremi leti in od takrat jemlje Ozempic. Zadnje čase pa živi v nenehnem strahu, da bi ostala brez tega zdravila. Zanjo bi bila to velika kriza, pravi. Osebno pozna ljudi, ki so ostali brez, bila je priča, ko je neka druga gospa s sladkorno boleznijo v lekarni izvedela, da ga ne more dobiti, čeprav bi ga morala vzeti tisti dan.

Povpraševanje se je pri nas v zadnjem letu močno povečalo. V slovenskih lekarnah so leta 2021, ko Ozempic v Evropi še ni bil odobren za hujšanje, izdali 39 tisoč škatel tega zdravila, lani pa že skoraj 63 tisoč. Samo v prvih šestih mesecih letos pa so izdali že slabih 48 tisoč škatel Ozempica.

Pozimi in spomladi bi lahko znova prišlo do kratkotrajnih motenj, pravi Matjaž Marc iz Javne agencije za zdravila. Zaradi globalnega pomanjkanja zdravila pa je v večini Evrope začasno zadržano trženje istega zdravila za hujšanje pod imenom Wegovy.

Zdravilo je kakovostno, varno in učinkovito. Za diabetes in debelost, ampak ob drugih ukrepih in zdravniškem nadzoru, vodenju. A ker ga primanjkuje, prihaja do prerivanja, tudi med strokami, pravi doktor Gričar. ''Ko bo nekdo rekel, poglejte, za diabetike ga zmanjkuje. Seveda to ni dobro, ampak nekaj kot zdravnik vendar vem in trdim, da imamo za sladkorno bolezen, če smo pošteni, 100 zdravil ali več, za debelost pa ta trenutek eno učinkovito. In če nam to vzamejo, nimamo praktično nič za zdravljenje debelosti. Seveda imajo pacienti z diabetesom prednost, ker oni so že razvili kronično bolezen, ki se je pa pogosto razvila iz ali je posledica debelosti,'' pravi dr. Gričar.

Povpraševanje po zdravilu za hujšanje je ogromno, na voljo ga ni dovolj, zato ne preseneča, da se je že razvil črni trg, tudi pri nas. Cena mesečnega odmerka se giblje od 180 pa tudi do 400 evrov. Tveganje pri nakupu katerega koli zdravila na črnem trgu je zelo veliko in ima lahko hude posledice. Ponaredke so že odkrili v Veliki Britaniji v obliki prednapolnjenih peres. V Nemčiji in Avstriji so že zabeležili primere, ko so ljudje zaradi domnevnega Ozempica, kupljenega na spletu, končali v bolnišnici.

Tudi pravo zdravilo, ki ga prevzamete v lekarni, ima lahko kar nekaj stranskih učinkov, najpogostejši so slabost in prebavne težave. Pri nekaterih bolnikih obstaja celo tveganje, da bi shujšali preveč, kar lahko vodi v druge zaplete. Dolgoročni učinki še niso dobro raziskani, med drugim potekajo študije o vplivu teh zdravil na samomorilne misli, na pojavnost raka ščitnice in podobno.

Dobro je, da je na razpolago zdravilo za tiste, ki ga dejansko potrebujejo. Če pa nismo resno zdravstveno ogroženi, pa je vendarle bolje, da se z odvečnimi kilogrami, zlasti ko gre zgolj za našo samopodobo, spopademo z aktivnostjo in premišljenim prehranjevanjem. In tudi če vam bo zdravnik predpisal zdravilo za hujšanje, vam gibanje in dieta ne uideta.

Osebna trenerka Patricija Pangeršič pravi, da se višek kilogramov vedno da odpraviti s primernim jedilnikom in telesno aktivnostjo. Njen pristop ni špartanski, če se preveč odpovedujemo in se sprva preveč ženemo z gibanjem, bomo kmalu obupali in vrgli puško v koruzo. Pomembne so manjše, ampak trajne spremembe, ki jih uvedemo v življenje.

''Lahko začnemo s trikrat na teden po 10.000 korakov ali pa za začetek po dva tisoč, pa počasi stopnjujemo,'' pravi Patricija Pangeršič, ki ob tem poudarja, da se ne smemo primerjati z znanimi osebami oziroma spletnimi vplivneži. ''Saj vemo, vsak bije svoje bitke – tako, kot jih oni bijejo, pa mi o tem ne vemo popolnoma nič, tako jih pač tudi mi bijemo, ampak vse se da. A je problem namesto na 10 žlicah olja eno rižoto pripraviti ali pa na dveh, to so tisti majhni koraki, s katerimi na koncu lahko naredimo res veliko.''

Sprva je treba malo stisniti zobe, ampak smo lahko potem tudi bolj ponosni nase, spremembe so bolj dolgotrajne, način življenja, naše navade se spremenijo trajno, pravi Patricija Pangeršič. Drugače se nam bo kmalu teža vrnila na staro. In to kažejo tudi raziskave zdravila semaglutid oziroma Ozempic. V enem letu po prekinitvi se je večina pacientov zredila nazaj, kažejo študije. Hujšanja z zdravilom ali brez se je treba lotiti na pravi način, samo to, da bomo naenkrat začeli stradati ali jesti samo solato, ne bo prineslo rezultatov in nam lahko močno škodi.