Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Hujšanje je le stranski učinek

Ljubljana, 26. 09. 2025 21.42 | Posodobljeno pred 10 urami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Špela Bezjak Zrim
Komentarji
1

Jeseni in pozimi marsikoga odvrnejo od redne fizične aktivnosti, kar se pozna na slabšem počutju in pridobivanju telesne teže. Strokovnjaki sicer pravijo, da za šport ni nikoli slabega vremena, le izbrati moramo prava oblačila. Seveda pa ni nič narobe, če se raje odločimo za fitnes ali vadbo v zaprtem prostoru. Tudi pri nas pa postaja vse bolj priljubljena vadba pod inferardečo svetlobo, ki se od klasične razlikuje po tem, da deluje še terapevtsko, pravijo uporabnice. In dodajajo, da vpliva na boljše počutje, blaži bolečine, hujšanje pa je le stranski učinek.

infraslim infrardeča svetloba vadba
Naslednji članek

Zadovoljni briški vinarji: trgatev pri koncu, letina bo dobra

Naslednji članek

Politika in delodajalci glede božičnice na okopih, kaj pa pravijo volivci?

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AnatomijaRudarOvčjiZmagaUkraj
27. 09. 2025 08.41
Ja to je res.Jaz sem si kupil majhno infra lučko in sem si vsak dan na fitnesu 2 uri svetil z njo v čelo in pri vsakem obroku ko sem pol leta jedel samo zelenjavo kuhano in je res pomagalo.Ful sem shujšal.Kupte si te zadeve ja.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256