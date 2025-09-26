Hujšanje je le stranski učinek

Jeseni in pozimi marsikoga odvrnejo od redne fizične aktivnosti, kar se pozna na slabšem počutju in pridobivanju telesne teže. Strokovnjaki sicer pravijo, da za šport ni nikoli slabega vremena, le izbrati moramo prava oblačila. Seveda pa ni nič narobe, če se raje odločimo za fitnes ali vadbo v zaprtem prostoru. Tudi pri nas pa postaja vse bolj priljubljena vadba pod inferardečo svetlobo, ki se od klasične razlikuje po tem, da deluje še terapevtsko, pravijo uporabnice. In dodajajo, da vpliva na boljše počutje, blaži bolečine, hujšanje pa je le stranski učinek.