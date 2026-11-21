"Takšni pozivi so način delovanja humane mlečne banke. Mamice ves čas naprošamo za darovanje, ker mleko tudi ves čas zelo pridno razdeljujemo. Zato bomo s takšnimi prošnjami pogosto nagovarjali doječe mamice," pojasnjujejo na UKC Ljubljana. Skupaj je od nastanka mlečne banke darovalo že 174 mamic darovalk. 450 novorojenčkov je tako prejelo skupaj 1656 litrov pasteriziranega darovanega mleka.

Mlečna banka FOTO: UKC Ljubljana

Humano mleko je namreč najbolj primerna hrana za otroka, poudarjajo. "Sestava je prilagojena njegovim potrebam, presnovi in prebavi. Vsebuje različna protitelesa, ki zagotavljajo zaščito pred črevesnimi okužbami, patogenimi bakterijami in ugodno vplivajo na razvoj imunskega sistema. Poleg tega otroku pomagajo odzvati se na različne vnetne procese," pojasnjujejo v UKC. Humano mlečno banko (HMB) v ljubljanski porodnišnici vodi Marta Borštnar, dipl. m. s.. Mleko iz banke je varno, zdravo, hranilno ustrezno in biološko prilagojeno potrebam otroka, zagotavljajo. Darovano žensko mleko uporabijo izključno za prehrano otrok, katerih matere nimajo dovolj mleka ali zaradi različnih vzrokov ne morejo ali ne smejo dojiti. Kot povedo, doječe mamice z veseljem in ponosom podarijo višek mleka. Nobenih pomislekov nimajo, ker so prejemniki najbolj ranljivi nedonošenčki in bolni novorojenčki.

Mlečna banka FOTO: UKC Ljubljana

"Dokazano je, da je materino mleko najprimernejša prehrana za vsakega novorojenčka, še posebej za najbolj krhke nezrele dojenčke. Če ni na voljo, je najboljša zamenjava zanj darovano humano mleko, ki ga bomo v prihodnosti, ko bomo tudi s pomočjo najsodobnejše tehnologije še podrobneje spoznali njegove medicinske ter biološke prednosti, uvrstili med zdravila, ki imajo lahko ugoden vpliv na preprečevanje bolezni in večjo kakovost življenja v odrasli dobi," izpostavljajo v UKC Ljubljana.

Kdo lahko daruje mleko in kako je poskrbljeno za varnost?

Zaposleni mleko zbirajo, presejalno pregledujejo (naredijo analizo vsebnosti in mleko mikrobiološko testirajo), ga toplotno obdelujejo, shranjujejo in razdeljujejo. Postopek, da mati postane darovalka, je natančno določen, prav tako tudi delovno okolje in vsi procesi dela, pojasnjujejo. Mleko lahko daruje mati, ki ima več mleka, kot ga potrebuje njen otrok, in si je zase že naredila dovolj zaloge. Mati v namen darovanja lahko doda eno dnevno črpanje, dokler zmore in ji to ni v breme.

Nedonošenčki na UKC Ljubljana. FOTO: UKC Ljubljana

Otrok darovalke mora biti star manj kot šest mesecev. Prvih šest mesecev mati izključno doji, potem začne uvajati gosto hrano, kar vpliva na prehransko sestavo mleka. Pozitivno izpolnjen vprašalnik o zdravju in življenjskem slogu (zdrave ženske, ki ne kadijo, ne uživajo zdravil, nimajo drugih razvad ali odvisnosti) darovalke je prvi pokazatelj ustreznosti. Darovalko nato še serološko testirajo na različne prenosljive bolezni: hepatitis B in C, HIV in sifilis. Darovalke so lahko mamice nedonošenčkov, ki kar nekaj časa bivajo v porodnišnici – so prve, zveste darovalke. Lahko je doječa mati začasno odpuščena domov in mleko za svojega otroka prinaša od doma. Mati mleko izbrizgava doma, v času obiska pri otroku pa lahko tudi v laktariju. Višek podari. Lahko pa darovalka mleko prinese od doma, ko ga zbere dovolj (tri litre ali več). Zamrzuje ga v prav za to namenjene vrečke, označene s časom izbrizgavanja. Prineseno mleko ne sme biti starejše od treh mesecev.

Mame, ki bi želele darovati mleko, prosijo, da pokličejo na telefonsko številko: 015226245 ali pišejo na hmb.porodnisnica@kclj.si

Načelo anonimnosti, potrebna privolitev staršev

Pri darovanju mleka velja načelo anonimnosti. Ženske, ki darujejo mleko, ne izvedo, kdo je mleko prejel – prav tako prejemniki doniranega mleka ne izvedo, kdo je to mleko doniral. UKC pa hrani vso potrebno dokumentacijo, da lahko izsledi vsak vzorec, če bi bilo to potrebno. Za hranjenje otroka z darovanim ženskim mlekom je sicer potrebna privolitev staršev. Mati mleko lahko torej izbrizgava v laktariju ali pa ga zbira doma. Vrečke za zamrzovanje mleka označi z datumom in uro izbrizgavanja: "Na prvem mestu je osebna higiena, umivanje rok, poudarjajo na UKC Ljubljana. Doma je zelo pomembno vzdrževanje higiene prostora, pripomočkov, hladilne in zamrzovalne omare (nadzor temperature!), neprekinjene hladne verige pri transportu. Postopek izbrizgavanja, shranjevanja in na koncu transportiranja v banko mora biti tak, da se popolnoma izključi možnost razrasta mikrobov. Upoštevati je treba pravila shranjevanja mleka. Sveže izbrizgano mleko lahko zbiramo v hladilni omari na +4C do 2 dni (48 ur). V zamrzovalni omari na - 200C mleko lahko hranimo do največ 3 mesece."

Kaj sporočajo mamam, ki se soočajo s težavami pri dojenju?

"Čeprav je dojenje naraven proces, se v današnjem času mnogim mamicam zdi kot zahteven projekt. V poplavi informacij, nasvetov in različnih pričakovanj se lahko hitro pojavijo negotovost, dvomi in stiske, zato je tema dojenja pogosto zelo občutljiva," poudarjajo. Po porodu se mamice pogosto srečujejo z različnimi izzivi, kot so slabše pridobivanje telesne teže dojenčka, boleči podoji, poškodovane bradavice ali težave s pristavljanjem k dojki. Pogosto jih skrbi tudi, ali imajo dovolj mleka, in se sprašujejo, kako nahraniti novorojenčka, ki je zelo zaspan in se težko zbudi za hranjenje, opažajo. Prav zato so strokovnjaki Porodnišnice Ljubljana oblikovali podporno skupino za pomoč pri dojenju, v kateri sodelujejo babice, medicinske sestre in pediatri. Skupina je namenjena mamicam, ki potrebujejo strokovni nasvet, podporo in odgovore na vprašanja, povezana z dojenjem. Skupaj lahko poiščemo rešitve, ki bodo olajšale prve korake na poti do uspešnega in sproščenega dojenja.

Informacije o terminu naslednjega srečanja dobite na elektronskem naslovu podpora.dojenju(a)kclj.si.