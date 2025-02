Humanitarka Anita Ogulin bi danes praznovala 73. rojstni dan

"V čast svoji dolgoletni predsednici, ki je s svojim požrtvovalnim delom oblikovala organizacijo, kot jo poznamo danes, se je ZPM Ljubljana Moste - Polje maja 2024 preimenovala v Zvezo Anita Ogulin in ZPM," pravijo in dodajajo, da je vedno govorila: "Humanitarnost je moje poslanstvo, živi preko mene."

Ni še minilo leto dni, odkar nas je po dolgoletnem boju z boleznijo zapustila Anita Ogulin . Svoje življenje je posvetila brezpogojni pomoči drugim in na področju humanitarnosti pustila neizbrisljiv pečat. Njena ljubezen in predanost ljudem nista poznali meja, so spomnili na Zvezi Anita Ogulin in ZPM.

Čeprav je ni več med nami, na zvezi danes praznujejo. "Praznujemo vse njeno znanje, srčnost in čut za sočloveka, zaradi katerih so skozi leta nastali številni humanitarni programi in aktivnosti za pomoč otrokom, mladostnikom in družinam v stiski," pravijo.

"Želeli bi si, da bi Aniti danes stisnili roko in ji povedali, kako zelo jo imamo radi, a cenimo vse trenutke, ki smo jih lahko doživeli skupaj. Anita je s svojim delom in dosežki pustila neprecenljivo dediščino in s ponosom nadaljujemo njeno poslanstvo," sporoča Tanja Petek, sekretarka Zveze Anita Ogulin.

"Anita je bila neumorna borka za pravice ranljivih skupin in najboljša mentorica, s smislom za humor ter neizmernim čutom za pravičnost," pravi Živa Logar, koordinatorica humanitarnega programa za pomoč družinam v stiski Veriga dobrih ljudi. "Naša draga Anita ostaja z nami vsak dan. Ko smo v dvomih, se vedno vprašamo, kaj bi naredila Anita. Je naš kompas pri nudenju pomoči ljudem, ki so se znašli v brezizhodnih situacijah."

Tina Plevnik, koordinatorica humanitarnega programa Botrstvo v Sloveniji, dodaja: "Anita je bila glas upanja in optimizma, da se stvari s skupnimi močmi lahko izboljšajo. Zame je boj za lepše in pravičnejše odraščanje otrok in mladostnikov ena izmed najmočnejših motivacij, ki jih kdorkoli lahko ima pri svojem delu. Botrstvo tudi po 15 letih delovanja še vedno s polnim zagonom nadaljuje Anitina prizadevanja ter z botri ustvarja svetlejšo, enakovrednejšo prihodnost za otroke in mladostnike v stiski."

Na zvezi pravijo, da s ponosom in veliko odgovornostjo krepijo in razvijajo programe pomoči, ki so jih postavili z Anito Ogulin, spodbujajo strpnost in sočutje ter ustvarjajo prijaznejšo družbo za vse. "Naj bo ta dan, pa tudi vsak drug dan opomnik, da lahko vsak nadaljuje Anitina prizadevanja in prispeva majhen košček k boljši družbi," so še zapisali v sporočilo za javnost.