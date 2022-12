Humanitarna akcija V Kranju dobro v srcu mislimo letos že četrtič zapored

Že četrto leto zapored se v Kranju nadaljuje dobrodelni projekt za družine in posameznike, ki so se znašli v socialni stiski. Leta 2019 so z akcijo V Kranju dobro v srcu mislimo zbrali 11.000 evrov, v koronskem letu 2020 rekordnih 30.000 evrov, lani pa 25.000 evrov. Preverite, kako lahko pomagate tudi vi. V Kranju bodo sicer praznične luči prižgali na občinski praznik, zaradi energetske draginje pa bodo v poznih nočnih urah razsvetljavo ugašali. Mesto bo okrašeno do 8. februarja.

"Ko Kranj zažari v več tisoč lučkah, ni dvoma, da je to najlepše okrašeno mesto v Sloveniji. A da je Prešernovo mesto tudi dejansko prešerno, poskrbimo ljudje s svojimi druženji in energijo. Razlogov za obisk bo več kot dovolj: ne le čudovito okrasje, ampak tudi pestro koncertno, otroško in sejemsko dogajanje, ki se bo končalo s silvestrovanjem na prostem. Poveselimo se pod novoletnima smrekama v mestu in v ritmu glasbe, nazdravimo upanju in svetli prihodnosti. Predpraznični čas pa je tudi priložnost, da tisti, ki lahko, pomagamo tistim, ki nimajo," je sporočil kranjski župan Matjaž Rakovec. Na njegovo pobudo skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in Društvom prijateljev mladine Kranj že četrto leto zapored organizirajo dobrodelno akcijo V Kranju dobro v srcu mislimo.

Humanitarni akciji se lahko priključite tako, da med 1. in 31. decembrom 2022 na: številko 1919 pošljete sporočilo (SMS) KRANJ5 in tako donirate 5 € .

ali

pošljete sporočilo in tako donirate . ali transakcijski račun Društva prijateljev mladine Kranj , odprt pri Delavski hranilnici d. d. Ljubljana, št.: SI56 6100 0000 5487 540, sklic SI00 500-21112021 , koda namena: CHAR nakažete prostovoljni prispevek.

ali

, odprt pri Delavski hranilnici d. d. Ljubljana, št.: , koda namena: CHAR nakažete prostovoljni prispevek. ali transakcijski račun Zveze prijateljev mladine, odprt pri Delavski hranilnici, št.:

SI56 6100 0000 3512 232, sklic SI00 07-245017, koda namena: CHAR, namen: V KR DOBRO V SRCU MISLIMO nakažete prostovoljni prispevek.

"Dokažimo spet, da v Kranju dobro v srcu mislimo, in prižgimo luč tudi pri ljudeh, ki to nujno potrebujejo. Vsem želim prijetne praznične dni, naj nam bo lepo in toplo pri srcu, se pa ne bomo branili kakšne hladne pošiljke snega. Vse dobro," je občankam in občanom zaželel Rakovec.

Lani so z dobrodelnim projektom zbrali skoraj 25.000 evrov.

Jutri prižig luči in koncert skupine Bassless Tudi letos bodo praznične luči v Mestni občini Kranj tradicionalno prižgali jutri, 3. decembra, na občinski praznik, rojstni dan največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Po dveh koronskih letih, v katerih ni bilo javnega dogodka, bodo letos prižig luči ob 17. uri pospremili s koncertom skupine Bassless, potekal pa bo tudi praznični sejem. Nepogrešljiv del predprazničnega časa v Kranju sta dve novoletni smreki. Smreko, ki stoji na Glavnem trgu, visoko približno 11 metrov, je daroval Ciril Kocjančič iz Ceste na Klanec v Kranju, druga, ki krasi prostor pred Prešernovim gledališčem Kranj in v višino meri približno 12 metrov, pa je prišla iz Srednje Bele iz Preddvora, daroval jo je Branko Dežman. Ker je Kranj Prešernovo mesto, so že nekaj let zapored rdeča nit decembrske okrasitve svetlobni verzi dr. Franceta Prešerna "Dobro v srcu mislimo", "Vsi naj si v roke sežejo" ter "Kozarce zase vzdignimo", ki spremljajo obiskovalce na sprehodu po mestu in pritičejo decembrskemu vzdušju. Tako kot v preteklih letih bodo sprehajalce v starem mestnem jedru spremljale lesene skulpture, v kanjonu Kokre pa bodo na ogled postavili lesene jaslice. Otroci se bodo med drugim najbolj razveselili pravljičnega gozdička na Glavnem trgu, v katerem prebivajo snežaki in gozdne živali, čarobno pa bo tudi na vrtu gradu Khislstein. Spet bo zaživela praznična tržnica na Poštni ulici, zadišalo bo po kuhanem vinu, na ulicah bo odzvanjala praznična glasba. Program Prešernega decembra se bo zaključil s silvestrovanjem na prostem z Markom Vozljem in Mojstri, so sporočili z Mestne občine Kranj.

