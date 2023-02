Humanitarna pomoč Turčiji: potrebujejo šotore, grelnike in odeje

Turško veleposlaništvo v Sloveniji je sporočilo, da so začasno prekinili z zbiranjem oblačil in hrane za žrtve potresa, ki je prejšnji ponedeljek stresel Turčijo in Sirijo. Še vedno pa lahko tisti, ki bi radi pomagali, denar nakažejo direktno v Turčijo.

icon-expand Ruševine po potresu v Turčiji FOTO: AP Z veleposlaništva Turčije v Sloveniji so sporočili, da trenutno še vedno zbirajo šotore, napihljive podloge za spanje v šotorih, spalne vreče, grelnike na plin, generatorje in odeje. PREBERI ŠE Oblačil je za zdaj dovolj, potrebujejo grelce, šotore in spalne vreče Poleg tega lahko finančna sredstva nakažete direktno v Turčijo ali pa preko organizacij Rdečega križa Slovenije, Karitasa ali Unicefa Slovenija, so zapisali na veleposlaništvu, kjer jih je odziv pozitivno presenetil. Sedaj si želijo, da bi zbrano pomoč čim prej dostavili v Turčijo. Dve pošiljki več kot tono in pol težkega tovora najpotrebnejših dobrin so na prizadeto območje že poslali. PREBERI ŠE Vodja hrvaških reševalcev: Blizu nas so streljali, razmere so težke