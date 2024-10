Hurgada in Sharm el Sheikh – ponudba, ki je ne smete zamuditi!

OGLAS

icon-expand

Odkrivanje novih počitniških destinacij je vedno zanimivo, prav tako se je vedno lepo vrniti tja, kjer se počutite dobrodošlo in ste deležni TOP razvajanja. Še posebej, če vam za to ni treba preveč na široko odpreti denarnice! Odličen primer tovrstnih počitnic je Egipt, ki je turistično zanimiv skozi vse leto, gost pa deležen all inclusive storitve v slogu faraonov. Zato so na Počitnice.si pripravili IZJEMNE ponudbe počitnic za najbolj znani egiptovski letovišči, Hurgado in Sharm el Sheikh – tako za zimski pobeg pred mrazom, kot tudi 'first minute' za poletje 2025, ki vam je za rezervacije do 31.10. na voljo s popustom kar do - 40%! Zakaj na počitnice v Egipt?

icon-expand

Egipt je popolna destinacija za nabiranje vitamina D – sonce to severnoafriško državo s svojimi žarki razvaja skozi vse leto, posledično je tudi morje toplo in prijetno za kopanje v vseh letnih časih. Večina hotelov ima v ceno letovanja vključeno all inclusive storitev, kar ne pomeni samo neomejenih količin hrane in pijače 24 ur na dan, temveč tudi kraljevsko postrežbo, številne športne aktivnosti, animacije za vse generacije, otroški klub, vodni park, bogat nabor spa storitev ... Več kot dovolj razlogov torej, da izkoristite posebno ponudbo na Počitnice.si in si že danes rezervirate nepozaben oddih v Egiptu. A katero letovišče izbrati - tradicionalno Hurgado (https://pocitnice.si/hurgada) ali avanturistični Sharm el Sheikh?

icon-expand

Hurgada – all inclusive razvajanje s pridihom tradicije Hurgada je izjemno priljubljena turistična destinacija in popolna izbira tako za mlade družine, kot tudi za pare, seniorje ali posameznike, ki si želijo počitka ter sprostitve. Iz majhnega turističnega kraja se je skozi leta razvila v skoraj 100 kilometrov dolg priobalni pas hotelskih resortov, ki se lahko pohvalijo z osupljivo arhitekturo in izjemnim all inclusive razvajanjem. S Počitnice.si lahko v sončno Hurgado poletite celo zimo iz Ljubljane ali Graza , od aprila do oktoba 2025 pa kar 2-krat na teden iz Ljubljane ! A to še ni vse! Če izkoristite 'ultra First minute' ponudbo in rezervirate počitnice v Hurgadi za poletje 2025 do 31.10. , lahko izkoristite izjemne popuste, vse do – 40 %!

icon-expand

Počitnice v Hurgadi vsekakor velja izkoristiti za obisk mestnega središča in starega dela mesta Dahar, kjer dobite jasen vpogled v življenje domačinov. Sprehodite se med bazarji, kjer se lahko založite s svežimi začimbami ali pa si omislite novo garderobo in se mimogrede preizkusite v barantanju. Privoščite si še izlet z ladjico na odprto morje ali do katerega od številnih bližnjih otočkov, obisk podvodnega sveta s podmornico, ter izlet z jeepi do beduinske vasice, kjer spoznate puščavski svet. Dopust v Hurgadi bo kot nalašč tudi za vpogled v bogato zgodovino Egipta. Predstavlja namreč popolno izhodišče za celodnevni izlet v Luxor do tempeljskega kompleksa Karnak, v Dolino Kraljev ter pogrebni tempelj kraljice Hačepsut. Izjemno zanimivo doživetje bo zagotovo tudi obisk piramid v Kairu, enega od sedmih čudes sveta, ki očara z umetnostjo gradnje starodavnih civilizacij.

icon-expand

Sharm el Sheikh – pisan podvodni svet vedno na dosegu roke Sharm el Sheikh se je v zadnjih 50 letih iz majhne ribiške vasice razvil v mondeno letovišče na Sinajskem polotoku z več kot 200 hotelskimi kompleksi. Poleg izjemne all inclusive storitve vam lahko skorajda vsak od njih ponudi še edinstven bonus – lasten koralni greben. Rdeče morje ima namreč izjemno pester ter barvit podvodni svet, ki je v Sharm el Sheikhu oddaljen le skok v toplo morje ob ob hotelski plaži. Na zimske počitnice v Sharm el Sheikh lahko s Počitnice.si poletite vsak teden iz Benetk , od maja do oktobra 2025 pa organizirajo direktne tedenski čarterske polete iz Ljubljane . Nikar ne odlašajte predolgo! Rezervirajte poletne počitnice v Sharm el Sheikhu do 31. 10. in si zagotovite izjemen 'ultra first minute' popust do – 40 %! Poleg hotelskih koralnih grebenov lahko med počitnicami v Sharm el Sheikhu raziščete še bogat podvodni svet nacionalnega parka Ras Mohammed, kjer lahko vidite preko 150 vrst koral in več kot tisoč rib različnih barv, velikosti ter oblik. Prav tako se lahko z ladjico odpravite na katerega od bližnjih otokov – še posebej edinstvene podvodne izkušnje boste denimo deležni na otoku Tiran, ki leži med Egiptom ter Savdsko Arabijo. V Sharm el Sheikhu je poskrbljeno tudi za adrenalinske navdušence, ki se lahko odpravite na safari izlet v puščavo. Najprej se boste zabavali med vožnjo s štirikolesniki in 'buggyji', nato pa se z džipi podali do vasice beduinov, poskusili njihov sveže pečen kruh in se v lekarni založili z naravnimi pripravki za vse tegobe tega sveta, večer pa zaključili na pravem beduinskem žuru!

icon-expand

Rezervirajte poletne počitnice v Egiptu do 31. 10. in si zagotovite do 40 % popusta! Celotno ponudbo počitnic v Hurgadi si lahko pogledate TUKAJ, popoln oddih v Sharm el Sheikhu pa lahko poiščete in rezervirate TUKAJ. Prav tako lahko pošljete povpraševanje za izbrano destinacijo na info@pocitnice.si in že v nekaj urah vam bodo strokovni svetovalci pri Počitnice.si pripravili ter poslali seznam najboljših ponudb glede na željeni termin in pričakovano storitev.

icon-expand