Hurgada – odlična all inclusive ponudba tudi do 30 % ceneje!

Med slovenskimi turisti je v zadnjih letih ena najbolj priljubljenih destinacij Egipt – dežela faraonov in kristalno čistega morja s pisanim podvodnim svetom. Še posebej radi počitnikujemo v Hurgadi , nekoč majhni ribiški vasici, ki je danes gosto poseljena z več kot 100 hoteli in luksuznimi letovišči - vse od El Goune na severu, pa do Makady Baya in Soma Baya na skrajnem jugu mesta.

Vse to in še več vam je na voljo do 30 odstotkov ceneje – če dopust rezervirate na Počitnice.si , neodvisni spletni potovalni agenciji, kjer so na enem mestu zbrane najugodnejše ponudbe vseh organizatorjev potovanj v širši regiji. So del največje nemške neodvisne verige agencij Schmeterling reisen , ki so sinonim zanesljivosti ter kakovosti, tako da ste lahko pri načrtovanju dopusta resnično povsem brez skrbi.

Večina namestitev na zahodni obali Rdečega morja ponuja storitev all inclusive , kar pomeni, da vam med počitnicami ne bo treba skrbeti za popolnoma nič! Številni hoteli so opremljeni z vodnimi parki, nekatere obdaja celo lasten koralni greben, povsod se lahko pohvalijo z bogatim dnevnim ter večernim animacijskim programom, najmlajši pa se lahko vsak dan zabavajo v otroških klubih.

Preglejte ponudbe v iskalniku ali pošljite e-mail na info@pocitnice.si z željenim terminom in letališčem odhoda, številom oseb in pričakovano kvaliteto hotela. V le nekaj urah boste prejeli najboljše in najugodnejše paketne ponudbe za nepozaben oddih. Za morebitna dodatna vprašanja ali ponudbe so vam svetovalci pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številnik 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova v Ljubljani ter Kranju.

Kako izbrati pravi hotel?

Hurgada je popolna počitniška destinacija za vse generacije in okuse: tako za pare in mlade družine, ki si želijo akcije skozi ves dan, kot tudi za posameznike in seniorje, ki hlepijo po počitku ter popolni sprostitvi ob poležavanju na plaži ali ob bazenu z osvežilno pijačo v roki. V središču mesta sta med Slovenci še posebej priljubljena hotela The Grand hotel 4* in The Grand resort 4*, ki nudita vse, kar potrebujete za popoln oddih.

Približno 30 kilometrov južneje od središča Hurgade leži predel Makady Bay, ki se poleg čudovitih peščenih plaž ter kristalno čistega morja lahko pohvali tudi s koralnim grebenom, dostopnim kar z obale. Tukaj boste lahko občudovali pisan podvodni svet in uživali v sprehodih po skrbno urejeni okolici z gredicami in nasadi rož. Med slovenskimi turisti so v tem delu mesta še posebej priljubljeni hoteli The Grand Makadi Hotel 5*, Sunrise Royal Makadi Resort 5*, Sunwing Waterworld Makadi Hotel 5* in Sunrise Royal Makadi 5*