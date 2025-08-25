Hvala, da ostajate del Namine zgodbe

Svetli način
Slovenija
Ljubljana, 25. 08. 2025 14.18

Hvala, da z nami soustvarjate modne trenutke ter ohranjate tradicijo veleblagovnice Nama.

Nama vstopa v novo poglavje. V kratkem bo deležna nekaj sprememb, vendar njeno poslanstvo ostaja nespremenjeno. Še naprej bo delovala pod uveljavljenim imenom Nama in soustvarjala utrip mesta Ljubljane.

nama 28

Z začetkom prenove, ki se je začela 25. avgusta 2025, bodo pritličje ter prvo, drugo in tretje nadstropje Name začasno zaprti, medtem ko bosta četrto in peto nadstropje poslovala nemoteno. Tam ostajata Kristal z dodatki za dom in urarstvom Dragar ter Baby Center s pestro otroško ponudbo. Dostop v nadstropja bo možen s panoramskim dvigalom.

Že septembra 2025 veleblagovnica Nama v osveženi podobi ponovno odpira svoja vrata. Pritličje, 1., 2. in 3. nadstropje pa bo novem upravljala družba Morgan Finance SL, d.o.o., ki bo ponujala žensko ter moško modo, dodatke, perilo, obutev in kozmetiko. Nova ponudba bo vključevala tako že znane blagovne znamke kot tudi sveža imena.

V kolikor želite še naprej prejemati informacije o ponudbi veleblagovnice Nama, lahko privolitev k prejemanju obvestil o modnih trendih, novostih in ugodnostih v veleblagovnici Nama podate novemu izvajalcu trgovinske dejavnosti, družbi Morgan Finance SL, d.o.o..

ŽELIM PREJEMATI NOVICE

Sicer pa lahko celotno dogajanje v veleblagovnici še naprej spremljate na poznanih platformah www.nama.si, Instagramu in Facebooku.

 

Naročnik oglasne vsebine je Veleblagovnica Nama Nama d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.

