’Hvala vsem, ki ste prepoznali stisko malega človeka’

Za Heleno Čampa se je današnja dražba v Murski Soboti iztekla srečno, saj tam ni bilo drugih dražiteljev, ki bi višali izklicno ceno 66.703,50 evra za njeno hišo. Čampa je tako napovedala nakup za postavljeno izklicno ceno in obdržala hišo. Na dražbi so ji bili v podporo tudi gasilci PGD Log pri Brezovici in župan občine Log - Dragomer Miran Stanovnik .

V njeni stiski ji je pomagala cela Slovenija – gasilci, občina, društva, posamezniki in mediji – so zanjo zbrali denar. Čampa se vsem iskreno zahvaljuje, čeprav meni, da ni besed, ki bi lahko izrazile njeno hvaležnost. Kot nam je povedala Barbara Bašič, novinarka oddaje Svet na Kanalu, ki se je dražbe udeležila, je Čampa dejala, da se zahvaljuje vsem, ki so prepoznali stisko malega človeka in da upa, da se bo Slovenija iz tega kaj naučila.

Po besedah Bašičeve je spodbudno gesto pokazal tudi stečajni upravitelj, ki Čampi ni zaračunal sodnih stroškov, poleg tega pa ji je čestital, da je kupila svojo hišo. Ob tem je čestital tudi vsem, ki so pripomogli, da Čampa ni izgubila strehe nad glavo.