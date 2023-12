HŽ ob železniški nesreči pri Reki svarijo pred pobiranjem razsute koruze

Tovorni vlak in tirno vozilo za vzdrževanje železniške infrastrukture sta trčila med železniškima postajama Meja in Škrljevo vzhodno od Reke. Poškodovanih v nesreči ni bilo, nastala pa je velika gmotna škoda.

Iz Hrvaških železnic (HŽ) so danes sporočili, da delavce med sanacijo proge ovirajo ljudje, ki na kraju nesreče pobirajo razsuto koruzo in ustvarjajo gnečo. Po navedbah HŽ prihajajo na kraj nesreče z osebnimi in celo tovornimi vozili ter se spuščajo do proge, kar je nevarno in strogo prepovedano.

"Iz varnostnih razlogov prosimo vse, naj ne prihajajo po nedostopnem terenu in se ne gibljejo na kraju nesreče med uničenimi vagoni," so sporočili iz HŽ. Pojasnili so, da je lastnik tovor odpisal, HŽ pa ga kot upravitelj železniške infrastrukture mora odpeljati na odpad, za kar so najeli specializirano podjetje. Obenem so državljane pozvali, naj ne omejujejo delavcev, ki na terenu delajo noč in dan, da bi čim prej očistili kraj nesreče in popravili progo.

Promet na tem delu proge je do nadaljnjega prekinjen, prevoz blaga iz reškega pristanišča in do njega pa trenutno poteka čez Slovenijo.