Ibrahimović objavil fotografijo iz Stožic: Hvala, Slovenija

Pomahal jim je, nato pa tudi on za roko prijel enega od malčkov iz poplavljenega mengeškega vrtca in se pridružil že zbrani ekipi na igrišču.

Zdaj zagotovo ni več nikogar, ki ne bi vedel, da se je v petek po Stožicah kot veliko presenečenje večera v modrem dresu sprehajal tudi Zlatan Ibrahimović , nedvomno eden največjih zvezdnikov nogometa. Ko ga je napovedovalec najavil, so Stožice eksplodirale! "Ibra, Ibra, " je začelo odmevati po tribunah, ko so navijači skočili v zrak.

Na tekmo v Ljubljani je sicer skoraj zamudil, pripeljal se je naravnost iz Milana, pot pa mu je podaljšala prometna nesreča, zaradi katere je obstal v zastoju. Toda Ibra se vedno znajde. Z nasmehom se spomnimo na njegovo pot na slavni glasbeni festival San Remo, na katerem bi moral nastopiti kot eden izmed povezovalcev programa. Tudi takrat je obtičal v gneči na avtocesti. Po (pre)dolgem čakanju je izstopil iz kombija in preprosto ustavil nekega motorista. Ime mu je bilo Franco . Vračal se je domov, ko je na cesti opazil črn kombi in dva moška, od katerih se mu je eden zdel močno podoben slavnemu nogometašu. Res je bil on. "Draga, Ibra peljem na San Remo," je najprej poklical ženo, ki pa mu seveda ni verjela. Vendar je bila zgodba resnična, kar je na odru San Rema, kamor je prikorakal kar ob zvokih znane srbske pesmi Jutro je in tako znova na noge dvignil ves Balkan, potrdil tudi sam Ibrahimović, ko je pojasnjeval razlog za svojo zamudo. "Ni bil preveč dober voznik, želel sem kar sam sesti za krmilo, pa mi ni dovolil. Me je pa peljal 60 kilometrov, k sreči je bil navijač Milana," se je smejal.

In kaj je priljubljeni nogometaš povedal naši Sanji Modrić med tekmo? Takšne reakcije množice ni pričakoval. "Bil sem vesel in ponosen. To je prvič, da sem na zelenico stopil po svoji upokojitvi in počutil sem se resnično sprejetega."

Ob tem je poudaril, da je njegov namen v Stožicah predvsem to, da po tako tragičnem dogodku, ki se je avgusta zgodil v Sloveniji, ljudem prinese nekaj ljubezni in veselja. "Tu sem zato, da vas podprem," je dejal nogometaš, ki ima tudi sam za seboj težko zgodbo. Ljudem je dejal, da morajo biti močni in se boriti za to, kar želijo, prav tako pa, da morajo v takšnih trenutkih stopiti skupaj. "Ljudje bodo pomagali," je zagotovil ter se za konec zahvalil v domačem jeziku: "Hvala puno!"

Po končani tekmi si je Ibra vzel čas za svoje navijače, se z njimi fotografiral in več kot pol ure podpisoval liste, zastave, majice, žoge in transparente, preden se je tudi on odpravil v slačilnico.