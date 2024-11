ICC zahteva prijetje izraelskega premierja, Orban ga je povabil na obisk

"Pozivam vse države podpisnice, naj izpolnijo svojo zavezo rimskemu statutu s spoštovanjem in upoštevanjem sodnih nalogov," je v četrtek povedal glavni tožilec ICC in hkrati pozval države, ki niso podpisnice rimskega statuta, k sodelovanju pri obrambi mednarodnega prava.

Khan je še pojasnil, da nadaljujejo preiskavo razmer v Gazi. Kot je dejal, njegova ekipa preiskavo usmerja v dodatna področja v pristojnosti sodišča, ki vključujejo Gazo in Zahodni breg, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom.

"Globoko sem zaskrbljen zaradi poročil o naraščajočem nasilju, nadaljnjem krčenju humanitarnega dostopa in razširitvi obtožb o zločinih v Gazi in na Zahodnem bregu," je povedal Khan in dodal, da je v mislih z žrtvami napadov tako Hamasa kot Izraela, ki so se zgodili 7. oktobra 2023, in tistimi, ki so bili ubiti v izraelski ofenzivi v Gazi.

Sodišče je izdalo nalog za prijetje Deifa in hkrati navedlo, da tožilec ne more ugotoviti, ali je osumljenec še živ. V Izraelu so trdili, da so ga ubili, medtem ko v palestinskem islamističnem gibanju Hamas njegove smrti še niso potrdili. Netanjahu je nalog označil za antisemitsko dejanje.

V skladu z odločitvijo ICC bodo morale države podpisnice rimskega statuta, ki je pravna podlaga sodišča, Netanjahuja, Galanta in Deifa ob morebitnem vstopu na njihovo ozemlje prijeti in jih izročiti sodišču. Izrael ni član ICC. Prav tako niso ZDA, Kitajska, Indija in Rusija.

Premier Robert Golob je v četrtek zagotovil, da Slovenija kot podpisnica rimskega statuta spoštuje odločitev ICC o nalogih za prijetje zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti in jo bo v celoti spoštovala. Slovenija je rimski statut podpisala 7. oktobra 1998 in ga ratificirala 31. decembra 2001.

Orban bo v znak kljubovanja nalogu ICC na obisk povabil Netanjahuja

Madžarski premier Viktor Orban, čigar država trenutno predseduje Svetu EU, bo v znak kljubovanja nalogu za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjuhuja povabil na obisk v državo, je napovedal danes.

V odzivu je odločitev označil za "nezaslišano predrzno" in cinično, češ da "preoblečena v pravno odločitev, a dejansko s političnimi nameni" posega v konflikt. "Tu nimamo izbire, odločitvi moramo kljubovati," je dejal v rednem tedenskem pogovoru za državni radio.