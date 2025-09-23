Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Slovenija

'Idealnih rešitev ni. Promet je prevelik za ceste, ki jih imamo'

Ljubljana, 23. 09. 2025 08.23 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 7 min
Avtor
Tina Hacler
Komentarji
112

Voznikom na štajerski avtocesti so pot spet zakoličile nanizane osovražene rdeče-bele table. A tokratna delovna zapora pri Ljubljani, pa čeprav bo dolgotrajna, naj bi jim skravžljala manj živcev kot tista med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Ves čas bosta namreč na voljo po dva pasova v vsako smer, ki bosta tokrat "nadstandardna", da voznikov ne bo strah niti prehitevanja. Ko bodo dela do konca leta 2027 končana, bo na odseku Domžale–Zadobrova vzpostavljen tretji pas, štajerska avtocestna vpadnica v Ljubljano bo tako postala šestpasovnica. Olajšanje za voznike? Morda, saj jih nato vseeno čaka lijak, ki ne požira – ljubljanska obvoznica.

Omenjene table so postavljene na odseku, po katerem se vsak dan v vsako smer zapelje med 30.000 in 40.000 vozil. Za štajersko vpadnico sta značilni dve izraziti konici, popoldanska izven Ljubljane in jutranja proti Ljubljani. Najhuje je predvsem zjutraj, dve do tri ure.

Med Domžalami in ljubljanskim razcepom Zadobrova bodo trije pasovi
Med Domžalami in ljubljanskim razcepom Zadobrova bodo trije pasovi FOTO: Dars
Preberi še Širitev štajerske avtocestne vpadnice v šestpasovnico: stekla prva dela

Del so se lotili z namenom povečanja pretočnosti in varnosti. Ko bo tretji pas narejen, so na Darsu prepričani, da bo tudi pretočnost bistveno večja. Na ponedeljkovem srečanju za medije pa so zatrdili, da so skrbno analizirali tudi, kaj bo sledilo po končanih delih, kam se bo promet po zaključku tega projekta odlil. Za promet, ki iz Ljubljane odhaja, je odliv zagotovljen, saj količino vozil zmanjša vsak naslednji izvoz, pojasnjujejo. V obratni smeri pa je stvar precej bolj zahtevna, priznavajo.

Eden od pogojev za vzpostavitev tretjega pasu na štajerski avtocesti je bila tudi predhodno izvedena rekonstrukcija priključka Leskoškova in povezava razcepa Zadobrova z dodatnim pasom. Omenjeni razcep, ki je stičišče ljubljanske vzhodne in severne obvoznice, je dovolj širok, ni ozko grlo, a za njim "vemo, kam pridemo" – na območje Ljubljane.

Ljubljanski obroč ne 'požira'

Do prestolnice se bodo vozniki iz štajerske smeri po končanju del torej pripeljali po treh pasovih, a ljubljanska obvoznica bo nato še vedno predstavljala lijak. Priključki si tam sledijo drug za drugim, na samo kapaciteto obroča vpliva tudi lokalni promet, pravijo pri upravljavcu slovenskega avtocestnega omrežja.

"Na ljubljanski obvoznici imamo zamaške vsak dan," je bil jasen Andrej Ribič. Predsednik uprave Darsa sicer upa, da se bo stanje nekoliko izboljšalo, če bo zaživel sistem kontrole hitrosti, ki ga zdaj vpeljujejo. "Idealnih rešitev ni. Promet je prevelik za ceste, ki jih imamo," poudarja. "Čim prej moramo zgraditi tudi del proti Primorski in s tem povečati odtok z ljubljanske obvoznice," dodaja.

Preberi še Zakaj letos doživljamo najhujši prometni kolaps v zgodovini?

"Vedno govorimo, da Slovenija stoji. Vsa Evropa stoji. Če greste v sosednjo Avstrijo, vsepovsod dela," na očitke jeznih voznikov odgovarja Ribič. Priznava pa, da smo zamudili 10 ali 15 let. "Strokovnjaki so opozarjali, da je treba delati. Bojim se, da bomo s takim načinom umeščanja, kot ga imamo danes, tudi v prihodnje zamujali. Zato apeliram na tiste, ki lahko naredijo, da se postopki umeščanja skrajšajo, kajti potem bomo lahko tudi mi bistveno bolj optimalno delali," je izpostavil.

Proti Primorski bodo še nekaj časa čakali na olajšanje

Dars že izvaja tudi pripravo za širitev primorske avtocestne vpadnice med Vrhniko in Brezovico ter zahodne obvoznice med razcepoma Kozarje in Koseze v šestpasovnico. Okoljevarstveno soglasje za del med Vrhniko in Brezovico je bilo izdano julija, čaka se na njegovo pravnomočnost. Dela za širitev primorske avtocestne vpadnice naj bi se začela čez dve leti.

Priključek Dragomer
Priključek Dragomer FOTO: Infopot

Delna preureditev avtoceste za bodočo šestpasovnico na tem območju se je že začela, pred kratkim so odprli nov štirikraki avtocestni priključek Dragomer, ki se navezuje na obstoječo regionalno cesto Brezovica-Vrhnika. Nov priključek se zdi Darsu pomemben predvsem zato, ker bo razbremenil križišče v Brezovici. Že zdaj je po podatkih prevzel približno tretjino prometa, opisali pa so ga kot "samo en kamenček v mozaiku večje pretočnosti". "Ko bo zgrajen tretji pas od Kozarij do Kosez ter od Kozarij do Verda, bo priključek zaživel v polni funkciji," je ob slovesnem odprtju ocenil Ribič.

Preberi še Odprli so priključek Dragomer med Brezovico in Vrhniko

Razmišljali tudi o zgolj jutranji ali popoldanski uporabi pasu

Zdaj pa se je Dars torej najprej lotil še ene od najbolj nevralgičnih točk na vhodu v ljubljanski obroč, kot so opisali vsakodnevne muke voznikov, ki se v prestolnico prebijajo iz severovzhodne smeri. 

"To delamo z namenom povečanja pretočnosti in predvsem varnosti," je poudaril Ribič včeraj, ko so stekla prva dela za širitev štajerske vpadnice v šestpasovnico. Ukinil se bo sedanji odstavni pas, ki bo nato postal tretji vozni. "Ko bo ta pas narejen, sem prepričan, da bo tudi pretočnost bistveno večja," je dodal.

Andrej Ribič, predsednik uprave Darsa.
Andrej Ribič, predsednik uprave Darsa. FOTO: Luka Kotnik

Sprva so razmišljali, da bi se – po vzoru iz tujine – odstavni pas uporabljal samo občasno, v času prometnih konic. Temelj za trenutna dela na štajerski avtocesti pri Ljubljani je bil nato položen leta 2019. Kako naj bi bila dejansko videti prometna ureditev, je takrat v zaključku naloge predlagal prometno-tehnični inštitut ljubljanske fakultete za gradbeništvo in geodezijo.

Padla je odločitev, da se bo vzpostavila stalna šestpasovnica, torej tretji prometni pas bo ves čas v uporabi. Doslej se je imenoval odstavni pas, nato pa se mu bo reklo desni pas. Levi in sredinski pas bosta široka 3,75 metra, omejitev hitrosti tam ostaja 130 km/h, desni pas pa bo nekoliko ožji: 3,5 metra, z omejitvijo 110 km/h. Glede na prometna pravila bodo po njem vozila predvsem tovorna vozila.

Tretji pas bo namenjen predvsem tovornjakom
Tretji pas bo namenjen predvsem tovornjakom FOTO: Luka Kotnik

Z ukinitvijo odstavnega pasu pa bo treba za prometno varnost poskrbeti z drugimi ukrepi: z več odstavnimi SOS-nišami za ustavljanje v sili na predvideni dolžini 750 metrov in z novimi informacijskimi portali s sistemom za nadzor in vodenje prometa. Na omenjenem odseku bo vzpostavljena tudi 100-odstotna pokritost z videonadzorom.

Šestpasovni odsek bo v celoti pod videonadzorom

Tako modernega odseka pri nas še ni, zatrjujejo na Darsu. Morda mu je še najbolj podoben odsek od Blagovice proti Trojanam, pri predoru Podmilj na štajerski avtocesti, kjer so prav tako postavljeni portali in zaprejo pas, če se na njem slučajno pojavi ovira, denimo okvarjeno tovorno vozilo. Novi odsek med Zadobrovo in Domžalami pa bo v tem segmentu še precej bolje pokrit, saj bodo postavili devet novih portalov, pojasnjujejo.

Preberi še Analiza: Za kolaps ni kriv povečan promet, ampak neusklajenost gradbenih del

Da se bo lahko vzpostavil tretji pas, bo treba obstoječo avtocesto razširiti za približno 1,5 metra. Travnatega ločilnega pasu vmes ne bo več, ampak bodo vozišči ločevali betonski bloki. Na priključku Šentjakob bo potrebna večja prilagoditev tudi na samem križišču, zaradi pomanjkanja zaviralnega pasu bo šlo tudi za manjšo rekonstrukcijo državne ceste s pospeševalnim pasom proti Litiji. Preuredili bodo tudi priključek Sneberje, zgradili krožišče, ki se bo navezovalo na lokalno cesto. Postavljenih bo tudi 45.000 kvadratnih metrov protihrupnih ograj.

Na priključkih Šentjakob in Sneberje bodo večja dela
Na priključkih Šentjakob in Sneberje bodo večja dela FOTO: Dars

Pogodba za dela je podpisana z izvajalcema CGP in Pomgrad, vrednost del je z davkom skoraj 100 milijonov evrov. Dela se bodo izvajala v dveh etapah. Ena zajema odsek med Domžalami in Šentjakobom, rok za izvedbo del je 355 dni od uvedbe v delo, druga pa odsek med Šentjakobom in razcepom Zadobrova, kjer je rok 430 dni od uvedbe v delo. Pogodba pa predvideva prekrivanje del, kar pomeni, da se ti dve številki ne seštejeta, ampak se bodo dela na obeh etapah izvajala vzporedno. Zaključili naj bi jih do konca leta 2027.

'Nadstandard', da voznikov več ne bo strah prehitevanja

Pred zaporo zaradi del bo hitrost omejena na 60 km/h, skozi samo zaporo pa se bo nato lahko vozilo 20 kilometrov na uro hitreje. Za razliko od agonije z zgolj enim prometnim pasom v določeno smer, ki so jo vozniki dlje časa prestajali v delovni zapori pri Slovenskih Konjicah, bosta v tem primeru ves čas na voljo dva pasova proti Ljubljani in dva pasova proti Mariboru, zato Dars ne pričakuje (še) daljših zastojev, kot so tukaj tudi sicer običajni. Gre namreč za območje, kjer se promet dnevno ustavlja zaradi prenasičenosti (avto)cestnega omrežja. Promet proti Ljubljani se skoraj vsako jutro namreč ustavi že pri Kompolju, kjer je nekoč stala tudi cestninska postaja.

V zapori bo omejitev 80 km/h, pred njo 60 km/h.
V zapori bo omejitev 80 km/h, pred njo 60 km/h. FOTO: Luka Kotnik

Zgostitve pa vseeno pričakujejo zaradi priključka Domžale, saj so skrajšali pospeševalni pas, kar bo verjetno vplivalo na pretočnost občinske ceste. Bo pa pretočnost odvisna od samega dneva na cesti. Torki so denimo znani po večjem številu tovornih vozil, ki prihajajo v državo, drug pomemben faktor pa je slabo vreme. Na Darsu ugotavljajo, da se pretočnost istega odseka spreminja za 20 do 40 odstotkov glede na suho oziroma deževno vreme.

Zadovoljni pa so s širino pasov v sami zapori: desni pas bo širok 3,20 metra, levi pa 2,70 metra. Dars temu pravi "nadstandard", saj se praviloma lovijo okoli 2,30 metra, kot je tudi predpisano, vendar priznavajo, da je to precej ozko. Vedo, da marsikdo skozi zaporo počasnejših vozil ne prehiteva, čeprav bi jih lahko, vendar se za to ne odloči, saj mu je preprosto preozko. 40 centimetrov širši prehitevalni pas v tej zapori pa bo zagotovo pomagal pri pretočnosti, so prepričani.

zadobrova domžale avtocesta štajerska vpadnica dars dela promet
Naslednji članek

Zaradi dronov nad Oslom in Koebenhavnom zaprli letališči

Naslednji članek

40-letniku zasegli 220 sadik konoplje in pirotehniko

SORODNI ČLANKI

Pester dan na cestah: vožnja v napačno smer, več nesreč ...

Na štajerski avtocesti pred priključkom Domžale nalet treh vozil

Analiza: Za kolaps ni kriv povečan promet, ampak neusklajenost gradbenih del

Poletni zastoji v Nemčiji skupno trajali 13 let in pol

Zakaj letos doživljamo najhujši prometni kolaps v zgodovini?

Primorsko avtocesto dobršen del dneva ohromili zastoji

KOMENTARJI (112)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
emilzapata
23. 09. 2025 10.00
Kaj lahko pomembnega in pedantnega dela nekdo, ki se je? uro in pol cijazil do "svojega delovnega" mesta, se samo odpiranje ust je vprasljivo, mogoce bi bilo pametno tudi namestitev nadzornih kamer na njihovih delovnih mestih, da bi sirna javnost videla, kako naporno je mesanje zraka za 5000evrov
ODGOVORI
0 0
DEBELA OLIVA
23. 09. 2025 09.59
Ko gledam te zanemarjene neobrite moške z Darsa me ne čudi da se tako kot do sebe obnašajo tudi do dela ki ga opravljajo
ODGOVORI
0 0
kleinek
23. 09. 2025 09.54
kdaj pa dobi Primorka 6 pasov?
ODGOVORI
0 0
galeon
23. 09. 2025 09.53
+2
Predno bodo v državi naredil 6 pasovnice bomo rabil že 8 pasovnice. Pa še več megalomanskih križišč kot je Dagomer, po katerem pelje premalo vozil za tako veliko križišč, ki požirajo denar brez potrebe.
ODGOVORI
2 0
0523
23. 09. 2025 09.51
+2
Zafrknili so že pri Zidarju in Božiču.
ODGOVORI
2 0
Še89sekund
23. 09. 2025 09.50
Strokovnjaki z žogami med nogami so tole stanje napovedovali že pred 20 leti ,vendar neuki ,skorumpirani novoobrazni politiki so vse to preslišali in plenili naprej.
ODGOVORI
0 0
TEHNOVED
23. 09. 2025 09.49
+1
Bedarija na kubik! Potrebno bi bilo naredit še en pas na ljubljanskem obroču in bi vse štimal!!
ODGOVORI
1 0
NiGenocid
23. 09. 2025 09.47
+1
Oksimoron; slovenci in voznja.
ODGOVORI
1 0
kokicas
23. 09. 2025 09.46
+1
Tako kot je po njihovem novi priključek Dragomer rešil težave na razcepu Kozarije? Mislim vsi vemo da bo tudi to premalo če imaš nekje zgostitev vozimo en za drugim tovorna na voznem vsi ostali na prehitevalnem pasu in hitrost ter nevarnost naletov se povečujeta pretočnosti nobene in tako vozimo več kilometrov.
ODGOVORI
1 0
medo357
23. 09. 2025 09.45
+2
'Idealnih rešitev ni. Promet je prevelik za ceste, ki jih imamo' Rešitev je preprosta, ukinitev vinjet in plačilo po dejansko prevoženih kilometrih. Potem bo precej manj prometa proti obali. Kar pa se Ljubljane tiče, tisti, ki sedaj dobi plačano 0,21 € na km za prevoz na delo, naj dobi v roke le mesečno vozovnico. Denar za prevoz naj dobijo le tisti, kjer javni prevoz traja več kot npr. 1 uro, brez izjem.
ODGOVORI
3 1
slim386
23. 09. 2025 09.50
-1
Ker je javni prevoz pri nas tako zelo super bi to dejansko delovalo kajne? 🤡🤡🤡
ODGOVORI
0 1
0523
23. 09. 2025 09.52
+1
A si že v penziju, k'maš takšne ideje.
ODGOVORI
1 0
kanarinac
23. 09. 2025 09.45
+1
Tudi če bi nekega dne zgradili desetpasovnico, bi bil desni pas še vedno prazen, medtem ko bi se tako imenovani “varni vozniki” vlekli 80 km/h po prehitevalnem pasu in s tem živcirali vse, ki bi dejansko želeli normalno voziti. Pri nas očitno velja pravilo: raje blokiraj promet, kot pa da bi se peljal po pravilih.
ODGOVORI
2 1
Rde?a pesa in hren
23. 09. 2025 09.42
+2
Že ko pogledam tele frise, kot tega od Ribiča, ti j evse jasno. Iz njegovega pogled ain izraza na obrazu kar seva poštenost in prijaznost ter vizija..... Zato pa mamo to, kar mamo. Žalostno je samo nekej. Slovenci itak del Balkana, z vsemi svojimi lastnostmi, ki so goljufanje, izigravnaje, sebe in države. No, dokler smo bli pod tujci, smo izigravali njih, to še razumem. Samo sedaj od l 1991 ko imamo svoj održavo pa s tem, ko izigravamo državo izigravamoSAMI SEBE. In zato je usoda slovenske kure jasna: stagnacija in na koncu ponovno prehod pod okrilje nekega tujca. To je jasno ko beli dan, do takrat samo životarjenje......
ODGOVORI
2 0
IQ200
23. 09. 2025 09.39
+4
A to ste danes ugotovili, da je promet prevelik za trenutne ceste? Namesto 6 pasovnice začnite graditi 8 pasovnico, ker dokler vi spacate 6 pasovnico bo potrebno tudi to. Kje je zdaj sluzba za infrastrukturo in planiranje prometa? Lahko je 5000€ plače vlečt naredit pa nič. Dal bi vam jaz vsem, da vračate plače za nazaj pa tudi pred sodiščem da odgovarjate, ker nič ne delate! Država ima vsa pooblastila, da naredi vse potrebno. Nekaj bo EU prispevala, da bodo lažje prišli do morja, nekaj mi. Za takšno stvar bi tudi kakšen vikend prostovoljno oddelal pa še kdo drug sem prepričan. Vse se da, če se hoče.
ODGOVORI
4 0
Castrum
23. 09. 2025 09.37
+2
Brez veze! Kaj pomaga tudi desetpasovnica, če se potem vse zatakne na ljubljanskem obroču. Dokler ne bo okoli Ljubljane zgrajen nov obroč, ne pomaga nič!
ODGOVORI
4 2
Jernej Sekirnik
23. 09. 2025 09.35
+4
Ukinit potne stroške, kar je že bil predlog vlade. Mogoče pa le bodo to realizirali v tem mandatu. Pa bodo ljudje si bližje poiskali službe in gužve bo bistveno manj. Pa lahko tudi malico ukinejo. Da bo večja konkurenčnost podjetij...
ODGOVORI
5 1
skyboy11
23. 09. 2025 09.34
+1
Draga novinarka Tina Hacler: A si bila ti kdaj v tujini ?A veš kaj je projektna hitrost? A poznaš pravilnik o projektiranju cest in avtocest? A veš da je v delovni zapori dovoljena tudi širina pasu 2,2m? Če ne veš, potem prosim ne piši neumnost in si raje poišči drugo delo.
ODGOVORI
3 2
Še89sekund
23. 09. 2025 09.52
Boy predvidevam da si strokovni sodelovec teh ki so nas spravili v srednji vek ...
ODGOVORI
0 0
Korak
23. 09. 2025 09.33
+1
8 pasovnica takoj, ne 6. Če bi gledali dolgoročno bi morali pri gradnji 4 pasovnice že imeti zakupljen in porihtan teren za bodočo 8 pasovnico.
ODGOVORI
2 1
CabezaDeTopo
23. 09. 2025 09.31
+3
Na Primorski ac je par km 3 pasovnica. Pojdite pogledat koliko se jih vozi na desnem pasu; nobeden! Slovenci in vožnja; kot krava in sedlo! Ne gre!
ODGOVORI
5 2
Hribovito2020
23. 09. 2025 09.28
+2
10 do 15 let so zamudili, a res? Protihrupne ograje pa so znali Montirat - brez veze
ODGOVORI
2 0
AleksanderS
23. 09. 2025 09.27
+1
Se 1 leto bo na cel Dars - Ribič - po volitvah bo zamenjan. In Slo rabi siritev avrocest in novo LJ obvoznico. Ribič je preteklost
ODGOVORI
3 2
SDS_je_poden
23. 09. 2025 09.31
+2
Ne igra tu Ribič nobene vloge, je nastavljen s strani politike. Tudi nov obraz na DARS-u ne bo rešil tega, ker denar je omejen in z njim rabijo vzdrževati obstoječe omreže in dogradit AC proti Koroški.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256