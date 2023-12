Idealno mesto za prevzem paketov v predbožičnem času

Moja dostava, moja odločitev, myDPD

E-kupci iz leta v leto pričakujejo več – več možnosti, več prilagodljivosti in več izbire. Tudi dostava mora biti v popolnosti prilagojena potrebam in željam prejemnikov paketov. Ker se v DPD zavedajo tega in želijo svojim strankam omogočiti čim bolj fleksibilno dostavo, vam je na voljo njihova aplikacija myDPD, kjer lahko hitro in enostavno prilagodite svojo dostavo sebi in svojim načrtom. Aplikacija je bila tik pred začetkom vrhunca sezone tudi posodobljena in zdaj ponuja še boljšo uporabniško izkušnjo.

Paketomati kot del Pickup mreže

Mreža samopostrežnih DPD Pickup paketomatov vam omogoča enostaven in praktičen prevzem paketov, kadarkoli in kjerkoli vam ustreza. Prevzem je možen 24/7 in 72 ur po prejemu obvestila, da je paket oddan v paketomat.

Predstavnica iz DPD Slovenija nam je povedala, da imajo trenutno za prevzem paketov na voljo že skoraj 190 paketomatov po vsej Sloveniji, ampak da je to šele začetek. Imajo zelo ambiciozne cilje za še dodatno povečanje dostavne mreže v 2024.

Alternativne možnosti dostave so prihodnost, zato je povečanje obsega OOH (Out of Home) dostavne mreže ena od naših prioritet v prihodnjem letu. Vidimo, da razpoložljivost DPD Pickup mreže ustvarja vrednost za uporabnike, zato je naša naloga iskati in razvijati storitve, ki služijo uporabnikom in olajšajo celoten logistični proces, poudarja Igor Jakovljević, generalni direktor DPD Slovenija.

DPD Pickup kot del mednarodne mreže

Out-of-Home omrežje je leta 2015 v Evropi štelo 20.000 točk, leta 2021 50.000, Geopost pa je pred kratkim oznanil že 100.000 prevzemnih točk v Evropi in tako dosegel nov mejnik v širitvi mreže dostave izven doma. Močna rast omrežja v zadnjih letih potrjuje vse večje povpraševanje končnih uporabnikov po prilagodljivih in cenovno dostopnih rešitvah dostave.