Ideja za darilo z dobrodelno noto

Ko se bližajo božično-novoletni prazniki, rojstni dnevi, obletnice ali posebne priložnosti, smo večkrat v zadregi kaj pokloniti določeni osebi. Če si želite podariti nekaj nevsakdanjega, uporabnega, trajnostnega, estetskega, ki lahko ovekoveči tudi lepe spomine na potovanja, hkrati pa ima še dobrodelno noto … z lesenim zemljevidom sveta ne boste zgrešili.

icon-expand Lesen zemljevid sveta je popolno darilo za popotnike, poslovneže in otroke. Se odlično poda v vsak prostor, dom ali pisarno. FOTO: Arhiv Slavec Design

Dekorativni element z eleganco in popolno darilo za ljubitelje potovanj

Izgled posameznega prostora lahko s premišljenim izborom elementov spremenimo v prijazen prostor, kjer se prijetno počutimo in izraža naš okus za interier. Še posebej to velja za stene, ki so lahko dolgočasno prazne ali pa jih zapolnimo s spomini, ki nas popeljejo daleč stran.

icon-expand Slavec-2 FOTO: Arhiv Slavec Design

Ljubitelji potovanj se radi spominjajo krajev, kjer so se imeli lepo, spoznali nove kulture, doživeli različne dogodivščine in prigode, ki jih spremljajo celo življenje. Zakaj tega ne bi združili v lep dekorativni element in lepe spomine z lesenim zemljevidom sveta?

icon-expand Leseni zemljevidi Slavec Design so izdelani v Sloveniji z veliko pozornostjo do detajlov. Izražajo eleganco, brezčasnost in se lepo vizualno povežejo s prostorom. FOTO: Arhiv Slavec Design

Za razliko od večine slik, ki so ujete v okvirje in se običajno težko zlijejo s prostorom, se lesen zemljevid sveta zlije s podlago in lepo vizualno poveže s prostorom. Sestavljen je iz več delov, ki se s pomočjo šablone neposredno prilepijo na steno. Z izborom bele, črne ali naravne lesene barve ga lahko še dodatno prilagodite okusu prejemnika tega odličnega darila, ali interiera, kjer bo nameščen.

Kako izgleda presenečenje, ko nekomu podarite kar cel svet Lesen zemljevid sveta je zagotovo darilo, ki bo presenetilo, popestrilo vsakdan in dolgo spominjalo na najlepše trenutke v življenju. Enostavno ga naročite preko spletne trgovine slovenskega podjetja Slavec Design. Vi le izberite primerno barvo in velikost, v opombe pa dopišite želeno voščilo ali sporočilo, ki ga bodo priložili vašemu izbranemu lesenemu zemljevidu. Vse skupaj pa zavili v lično darilno embalažo. Za vse domoljube je na voljo tudi lesen zemljevid Slovenije.

icon-expand Lesen zemljevid je pakiran v lični kartonski embalaži in po želji z dodanim sporočilom. Od vsakega prodanega lesenega zemljevida bo namenjenih 5 € za Zvezo prijateljev mladine, ki pomaga otrokom in mladostnikom iz ranljivih okolij. FOTO: Arhiv Slavec Design

Lesen zemljevid sveta je odličen predvsem za: - popotnike, ki želijo ujeti svoje spomine iz potovanj in označiti katere države, celine in mesta so že obiskali, - podjetja in poslovneže, ki obiskovalcem na prefinjen način sporočajo kje se nahajajo njihove poslovne enote ali poslovni partnerji, - otroke, ki jim predstavlja odličen učni pripomoček, dekoracijo njihove sobe, ki jim pomaga pri raziskovanju, odkrivanju in spoznavanju sveta.

icon-expand

Nakup lesenega zemljevida z dobrodelno noto December je čas obdarovanj, hkrati pa ne smemo pozabiti tudi na tiste iz ranljivih okolij, ki v tem mesecu občutijo še večjo stisko. Tako bodo v podjetju Slavec Design, ki izdeluje lesene zemljevide, od vsakega prodanega zemljevida namenili 5 EUR za Zvezo prijateljev mladine Slovenije. S tem želijo podpreti njihovo poslanstvo, da pomagajo otrokom in mladostnikom iz ranljivih okolij. Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije ob tej dobrodelni gesti dodaja: »Naša himna pravi – Eno srce v meni in tebi živi, veliko kot sonce, eno srce za vse ljudi. Naj vaš zemljevid postavi čim več src na prava mesta.«

icon-expand