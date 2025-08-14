Ideja za izlet: razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja v Mozirskem gaju

Mozirski gaj med 14. in 17. 8. vabi na razstavo eksotičnih živali in poletnega cvetja Bioexo. Privoščite si lep izlet v osrčje Zgornje Savinjske doline.

Ne veste, kako bi preživeli zadnje dni poletja? Podajte se na čudovit izlet v osrčje Zgornje Savinjske doline, v Mozirski gaj, park cvetja in muzej na prostem, kjer trenutno poteka razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja – Bioexo. Razstava eksotičnih živali in poletnega cvetja bo potekala od 14. do 17. avgusta, vsak dan od 9. do 19. ure, le zadnji dan, 17. avgusta, se bodo živalce poslovile prej, in sicer ob 18. uri.

Mozirski gaj FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Letos poudarek na kačah in paličnjakih

Na tokratni razstavi eksotičnih živali bo poudarek na kačah in paličnjakih, prvič se bo razstavi namreč pridružila tudi družina, ki ima doma kar 40 vrst paličnjakov. Seveda pa si bo mogoče ogledati tudi eksotične ptice, želve ter nekaj kuščarjev in žuželk. Društvo ljubiteljev eksotičnih živali – Bioexo, s katerim Mozirski gaj že dolga leta organizira omenjeno razstavo, bo tudi tokrat poskrbelo, da bodo njihovi člani pripravili nekaj kotičkov dotika, kjer se bo mogoče varno dotakniti kač ali drugih živali. Na takšen način boste lažje premagali morebitni strah pred tovrstnimi živalmi ali pač le potešili svojo radovednost. Poleg tega si boste lahko ogledali več manjših razstav, med drugim čebelarsko razstavo, razstavo ljubenskih potic in nekaj umetniških razstav. V petek in soboto, 15. in 16. avgusta, pa bodo Mozirski gaj obiskali tudi člani Društva ljudske tehnike Šmartno ob Paki, ki bodo v park pripeljali svoje starodobnike. A v Mozirski gaj vas v teh dneh ne vabijo le živali in dodatne razstave, temveč tudi veliko cvetja, saj je park trenutno resnično lepo razcveten in zagotovo boste uživali v številnih prijetnih kotičkih, ki jih ta ponuja.

Mozirski gaj FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

O poplavah ni več niti sledu

V začetku avgusta sta minili 2 leti od kar so Mozirski gaj popolnoma uničile poplave, a ekipa je skupaj s številnimi srčnimi prostovoljci poskrbela, da v parku danes ni več niti sledu o poplavah. Še več, park je še lepši, kot prej. Gredice so cvetoče, drevesa stojijo pokončno, zgodovinski objekti so spet vredni ogleda, saj pripovedujejo svoje zanimive starodavne zgodbe, tematski vrtovi pa so ponovno čudoviti. "Hvaležni smo vsem prostovoljcem in članom naše ekipe, brez vas nam ne bi uspelo iz nič ponovno ustvariti čudoviti park. En veliki hvala pa tudi vsem obiskovalcem, ki ste nas z obiskom podprli prej, takrat in nas podpirate še danes," sporočajo iz parka in vas vabijo, da jih obiščete tudi v teh dneh.

To sezono v parku nekaj novosti

Mozirski gaj se v tej sezoni lahko pohvali s kar nekaj novostmi. Sprehoditi se je mogoče po popolnoma prenovljenem Zeliščnem vrtu. Med sprehodom po parku cvetja boste našli posebno stezo, ki vodi do velikega soda – prijetnega kotička za sprostitev ali druženje. Skupaj z novo stezico predstavljata umetniško instalacijo, ki slavi slovensko vinsko kulturo. Ponovno so zgradili zeleni tunel, ki so ga avgusta 2023 odnesle poplave in so ga obiskovalci zelo pogrešali. V parku je mogoče najti tudi številne umetniške in etnološke razstave, Mozirski gaj namreč ni le park cvetja, temveč tudi muzej na prostem. V bližini kapelice Sv. Valentina, pod kozolcem, najdete tudi miniaturne prizore iz božične vasi. V Mozirskem gaju želijo obiskovalce s tem že v tem trenutku spomniti na čarobnost Božične bajke Slovenije in jih povabiti, da jih obiščejo tudi decembra, ko bo park s kar 2 milijona lučkami v čarobnost prazničnega časa ponesla že 10. Božična bajka Slovenije.

Mozirski gaj FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Več o tem, kakšne skrivnosti skriva park, lahko redno spremljate na njihovih družbenih omrežjih; na Facebooku, Instagramu in Tik Toku.

Park je odprt vsak dan