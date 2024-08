Ideja za izlet: skrivna stopnišča, skrivni rovi in celo skrivna knjižnica

Imate radi skrivnosti? V tokratnem prispevku vam jih bomo razkrili kar nekaj. Obiskali smo nekdanji rudnik svinca in srebra nad Laškim, iz katerega obiskovalci čudežno ne najdejo poti ven, v dolini Gračnice, kjer kraljuje kartuzija, pa smo se splazili v skrivne prehode in knjižnico, kjer se zvedavost lahko plača tudi s smrtjo. Ste vedeli, da se je prav za temi zidovi nekoč pletla tudi romantična zgodba slovenskih Romea in Julije in da je slednja morda prav tu v Jurkloštru našla svoj zadnji počitek?