Ideja za spomenik slovenske osamosvojitve: drog z zastavo in luči na trgu

Idejna rešitev za spomenik slovenske osamosvojitve Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Ministrstvo je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije lani razpisalo in izvedlo mednarodno odprt, anonimen, javni in interdisciplinarni natečaj natečaj za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve na Trgu republike v Ljubljani.

Prejeli so 36 idej, izbrali pa so rešitev avtorjev kiparja in profesorja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Alena Ožbolta, arhitekta Denisa Hitreca, Tadeja Urha, Tjaše Tahirović, Erike Sirotić in drugih.

"Izhodiščna vrednost projekta je 2.097.593 evrov z DDV. Leta 2026 so v proračunu ministrstva zagotovljena finančna sredstva v višini 1.747.593 evrov," so sporočili z obrambnega ministrstva.

Ideja za spomenik slovenske osamosvojitve poudarja vlogo javnosti kot nosilke simbolnega pomena prostora. Lokacijo spomenika, torej Trg republike v Ljubljani, pa so izbrali zaradi spomina na kraj proslave in prvega dviga slovenske zastave junija 1991, ko je bila razglašena Republika Slovenija.