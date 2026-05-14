Slovenija

Ideja za spomenik slovenske osamosvojitve: drog z zastavo in luči na trgu

Ljubljana, 14. 05. 2026 16.27 pred 6 minutami 1 min branja 4

Avtor:
N.L. STA
Idejna rešitvev za spomenik slovenske osamosvojitve

Vlada se je na seji seznanila z idejno rešitvijo za spomenik slovenske osamosvojitve na Trgu republike v Ljubljani, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Komisija ministrstva za obrambo je marca izbrala rešitev, ki predvideva drog s slovensko zastavo ter luči na trgu, ki simbolizirajo gibanje ljudi.

Ministrstvo je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije lani razpisalo in izvedlo mednarodno odprt, anonimen, javni in interdisciplinarni natečaj natečaj za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve na Trgu republike v Ljubljani.

Prejeli so 36 idej, izbrali pa so rešitev avtorjev kiparja in profesorja Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Alena Ožbolta, arhitekta Denisa Hitreca, Tadeja Urha, Tjaše Tahirović, Erike Sirotić in drugih.

"Izhodiščna vrednost projekta je 2.097.593 evrov z DDV. Leta 2026 so v proračunu ministrstva zagotovljena finančna sredstva v višini 1.747.593 evrov," so sporočili z obrambnega ministrstva. 

Ideja za spomenik slovenske osamosvojitve poudarja vlogo javnosti kot nosilke simbolnega pomena prostora. Lokacijo spomenika, torej Trg republike v Ljubljani, pa so izbrali zaradi spomina na kraj proslave in prvega dviga slovenske zastave junija 1991, ko je bila razglašena Republika Slovenija.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

zmerni pesimist
14. 05. 2026 16.35
Mogoče bi bila lepša jezna asta
Odgovori
0 0
Mučenik
14. 05. 2026 16.34
Žalostno, da je bil prej postavljen "Ć".......
Odgovori
0 0
pope p
14. 05. 2026 16.34
2 milijona za luči in zastavo.. wah za takšen rop davkoplačevalskega denarja bi nekoč šli vsi vpleteni na goli otok
Odgovori
0 0
Slovenska pomlad
14. 05. 2026 16.33
Ali pa črni Ivan,ko za svoj žep prodaja orožje..
Odgovori
+0
1 1
